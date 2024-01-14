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v-metro-kharkova-demontirovali-barelefi-pushkina

В метро Харькова демонтировали барельефы Пушкина

Киев  •  УНН

13 январь 2024, 23:39  •  3363 просмотра

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Два барельефа Александра Пушкина были сняты с харьковского метро "Пушкинская".

Два барельефа российского поэта Александра Пушкина демонтировали со станции метро "Пушкинская" в Харькове. Об этом сообщил руководитель организации "Деколонизация. Украина" Вадим Поздняков в соцсетях, пишет УНН.

"Ждем переименования улицы и станции", - написал он в Facebook.

Вадим Поздняков сообщил, что сняли также пано с барельефами Пушкина  в полный рост в вестибюле станции.

"Также демонтировано изображение Пушкина и на выходе со станции метро Пушкинская в Харькове. Таким образом все объекты в честь Пушкина в Харькове демонтированы. Осталось переименовать станцию метро и улицу", - написал он.

Представитель Харьковского метрополитена Алексей Битнер, как сообщают СМИ, что первый барельеф сняли в ночь на 12 января, потому что на станции планируют проводить ремонт. Относительно возможного переименования станции - это решение должны принять местные власти.

Пока неизвестно сколько продлится ремонт и будет ли принято решение о том, что барельефы не вернутся.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
У метро Харкова демонтували барельєфи Пушкіна
Pushkin bas-reliefs dismantled in Kharkiv subway
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В метро Харькова демонтировали барельефы Пушкина

Два барельефа Александра Пушкина были сняты с харьковского метро "Пушкинская".

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