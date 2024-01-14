В метро Харькова демонтировали барельефы Пушкина
Киев • УНН
Два барельефа Александра Пушкина были сняты с харьковского метро "Пушкинская".
Два барельефа российского поэта Александра Пушкина демонтировали со станции метро "Пушкинская" в Харькове. Об этом сообщил руководитель организации "Деколонизация. Украина" Вадим Поздняков в соцсетях, пишет УНН.
"Ждем переименования улицы и станции", - написал он в Facebook.
Вадим Поздняков сообщил, что сняли также пано с барельефами Пушкина в полный рост в вестибюле станции.
"Также демонтировано изображение Пушкина и на выходе со станции метро Пушкинская в Харькове. Таким образом все объекты в честь Пушкина в Харькове демонтированы. Осталось переименовать станцию метро и улицу", - написал он.
Представитель Харьковского метрополитена Алексей Битнер, как сообщают СМИ, что первый барельеф сняли в ночь на 12 января, потому что на станции планируют проводить ремонт. Относительно возможного переименования станции - это решение должны принять местные власти.
Пока неизвестно сколько продлится ремонт и будет ли принято решение о том, что барельефы не вернутся.
В метро Харькова демонтировали барельефы Пушкина
Два барельефа Александра Пушкина были сняты с харьковского метро "Пушкинская".
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