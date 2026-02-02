Милан-Кортина-2026: Украина определилась с обоими знаменосцами на открытии Олимпиады

Украина определилась с обоими знаменосцами на церемонии открытия зимних Олимпийских Игр - 2026, которые состоятся с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, о чем сообщил президент НОК Украины Вадим Гутцайт, пишет УНН.

Детали

В начале января Гутцайт в эфире "Большого спортивного шоу" на радио назвал первым знаменосцем скелетониста Владислава Гераскевича.

А сегодня стало известно имя еще одной знаменосца Украины. По словам президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта, которого цитируют в Управлении по делам молодежи и спорта Харьковской ОГА, 21-летняя харьковская спортсменка Елизавета Сидьорко вынесет государственный флаг на стадион "Сан-Сиро" в Милане. Для Сидьорко Олимпиада станет дебютной, а сама она войдет в историю как самая молодая украинская шорт-трекистка, выступившая на главном старте четырехлетия.

По словам Елизаветы, она даже не мечтала об этом, ведь знает, что среди участников Олимпийских игр от Украины есть более титулованные спортсмены. "Однако для меня это еще более особенно, потому что я знаю, что мой папа, который сейчас защищает нашу страну на фронте, будет мной гордиться и сможет сказать: "Моя дочь открывает Олимпийские игры!", – заявила харьковская спортсменка.

