16:56
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
15:28
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
1 февраля, 12:14
Суд в москве заочно арестовал командующего ВМС ВСУ Алексея Неижпапу: в чем его обвинили
1 февраля, 11:56
Пик холодов в Украине: синоптик назвала даты ослабления морозовPhoto
1 февраля, 11:12
Зеленский: "Следующие трехсторонние переговоры состоятся 4 и 5 февраля в Абу-Даби"
Эксклюзив
1 февраля, 10:11
Период великой трансформации и эмоционального обострения: астрологический прогноз на 2–8 февраля
1 февраля, 06:56
Бумеры, зумеры и миллениалы: кто это и почему нас делят на поколения
31 января, 17:53
Энергоснабжение во всех областях Украины восстановлено: регионы возвращаются к плановым графикам – Шмыгаль
Милан-Кортина-2026: Украина определилась с обоими знаменосцами на открытии Олимпиады

Киев • УНН

 • 1050 просмотра

Украина назвала скелетониста Владислава Гераскевича и 21-летнюю шорт-трекистку Елизавету Сидорко знаменосцами на зимних Олимпийских Играх 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Сидорко станет самой молодой украинской шорт-трекисткой на Олимпиаде.

Милан-Кортина-2026: Украина определилась с обоими знаменосцами на открытии Олимпиады

Украина определилась с обоими знаменосцами на церемонии открытия зимних Олимпийских Игр - 2026, которые состоятся с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо, о чем сообщил президент НОК Украины Вадим Гутцайт, пишет УНН.

Детали

В начале января Гутцайт в эфире "Большого спортивного шоу" на радио назвал первым знаменосцем скелетониста Владислава Гераскевича.

А сегодня стало известно имя еще одной знаменосца Украины. По словам президента Национального олимпийского комитета Украины Вадима Гутцайта, которого цитируют в Управлении по делам молодежи и спорта Харьковской ОГА, 21-летняя харьковская спортсменка Елизавета Сидьорко вынесет государственный флаг на стадион "Сан-Сиро" в Милане. Для Сидьорко Олимпиада станет дебютной, а сама она войдет в историю как самая молодая украинская шорт-трекистка, выступившая на главном старте четырехлетия. 

По словам Елизаветы, она даже не мечтала об этом, ведь знает, что среди участников Олимпийских игр от Украины есть более титулованные спортсмены. "Однако для меня это еще более особенно, потому что я знаю, что мой папа, который сейчас защищает нашу страну на фронте, будет мной гордиться и сможет сказать: "Моя дочь открывает Олимпийские игры!", – заявила харьковская спортсменка.

Юлия Шрамко

СпортОлимпиада
Война в Украине
Вадим Гутцайт
Милан
Украина
Харьков