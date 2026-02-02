$42.810.04
Мілан-Кортіна-2026: Україна визначилася з обома прапороносцями на відкритті Олімпіади

Київ • УНН

 • 1070 перегляди

Україна назвала скелетоніста Владислава Гераскевича та 21-річну шорт-трекістку Єлизавету Сидьорко прапороносцями на зимових Олімпійських Іграх 2026 року в Мілані та Кортіна-д'Ампеццо. Сидьорко стане наймолодшою українською шорт-трекісткою на Олімпіаді.

Мілан-Кортіна-2026: Україна визначилася з обома прапороносцями на відкритті Олімпіади

Україна визначилася з обома прапороносцями на церемонії відкриття зимових Олімпійських Ігор - 2026, які відбудуться з 6 по 22 лютого в італійських Мілані та Кортіна-д'Ампеццо, про що повідомив президент НОК України Вадим Гутцайт, пише УНН.

Деталі

На початку січня Гутцайт в ефірі "Великого спортивного шоу" на радіо назвав першим прапороносцем скелетоніста Владислава Гераскевича.

А сьогодні стало відоме ім’я ще однієї прапороносиці України. За словами президента Національного олімпійського комітету України Вадима Гутцайта, якого цитують в Управлінні у справах молоді та спорту Харківської ОДА, 21-річна харківська спортсменка Єлизавета Сидьорко винесе державний прапор на стадіон "Сан-Сіро" у Мілані. Для Сидьорко Олімпіада стане дебютною, а сама вона увійде в історію як наймолодша українська шорт-трекістка, яка виступила на головному старті чотириріччя. 

За словами Єлизавети, вона навіть не мріяла про це, адже знає, що серед учасників Олімпійських ігор від України є більш титуловані спортсмени. "Проте для мене це ще більш особливо, бо я знаю, що мій тато, який зараз захищає нашу країну на фронті, буде мною пишатися і зможе сказати: "Моя донька відкриває Олімпійські ігри!", – заявила харківська спортсменка.

Олімпіада-2026: українські спортсмени заселяються до селищ у Мілані та Кортіні02.02.26, 18:00 • 1514 переглядiв

Юлія Шрамко

СпортОлімпіада
Війна в Україні
Вадим Гутцайт
Мілан
Україна
Харків