Файли Джеффрі Епштейна: як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
11:00 • 15992 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 29237 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
1 лютого, 12:14 • 55355 перегляди
Суд у москві заочно арештував командувача ВМС ЗСУ Олексія Неїжпапу: у чому його звинуватили
1 лютого, 11:56 • 72418 перегляди
Пік холодів в Україні: синоптикиня назвала дати ослаблення морозів
1 лютого, 11:12 • 49895 перегляди
Зеленський: "Наступні тристоронні переговори відбудуться 4 та 5 лютого в Абу-Дабі"
Ексклюзив
1 лютого, 10:11 • 49742 перегляди
Період великої трансформації й емоційного загострення: астрологічний прогноз на 2–8 лютого
1 лютого, 06:56 • 35946 перегляди
Бумери, зумери та міленіали: хто це і чому нас ділять на покоління
31 січня, 17:53 • 52110 перегляди
Енергопостачання в усіх областях України відновлено: регіони повертаються до планових графіків – Шмигаль
31 січня, 17:28 • 65498 перегляди
"рф працює над забезпеченням миру в Україні": Віткофф розповів про зустріч з посланцем путіна дмитрієвим у США
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
Ексклюзив
31 січня, 10:00 • 82412 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи "витягне" мобільний зв'язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 109650 перегляди
Олімпіада-2026: українські спортсмени заселяються до селищ у Мілані та Кортіні

Київ • УНН

 • 120 перегляди

За чотири дні до старту зимових Олімпійських ігор-2026 українські спортсмени почали заселятися до олімпійських селищ у Північній Італії. Організатори створили кілька окремих селищ біля місць проведення змагань.

Олімпіада-2026: українські спортсмени заселяються до селищ у Мілані та Кортіні

До старту зимових Олімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо залишається чотири дні. Українські спортсмени почали заселятися до олімпійських селищ у різних містах Північної Італії, повідомляє УНН з посиланням на допис Національного олімпійського комітету України у Facebook.

Деталі

Формат Ігор передбачає децентралізоване проживання спортсменів: замість єдиного комплексу організатори створили кілька окремих селищ безпосередньо біля місць проведення змагань.

У Мілані, в районі Porta Romana, мешкатимуть фігуристи та представники шорт-треку. Після завершення Ігор цей комплекс отримає нове функціональне призначення.

У Кортіні-д’Ампеццо спортсмени з санного спорту, скелетону та жіночого гірськолижного спорту розмістяться у тимчасових житлових модулях, які згодом використають повторно в інших регіонах країни.

Зимова Олімпіада-2026: головні деталі майбутніх Ігор у Мілані та Кортіні17.12.25, 21:19 • 5544 перегляди

Учасники зі сноубордингу та фристайлу проживатимуть у Лівіньо — селище там зведене з урахуванням екологічних стандартів.

Біатлоністів поселять в Антерсельві на базі готельної інфраструктури без додаткового будівництва.

Для лижних гонок, стрибків з трампліна та лижного двоборства підготовлено окреме модульне містечко в Предаццо, яке після Олімпіади використовуватимуть у навчальних цілях.

Гірськолижники-чоловіки житимуть у Борміо — спортсменів розмістять в оновлених готелях міста.

Першими до олімпійських селищ уже заїхали українські представники санного спорту та скелетону.

Українська збірна на Олімпіаді-2026: названо офіційний склад делегації та кількість атлетів, що представлять країну на іграх26.01.26, 19:54 • 3698 переглядiв

Станіслав Кармазін

Спорт
Нерухомість
Соціальна мережа
Мілан
Італія