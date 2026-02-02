Олімпіада-2026: українські спортсмени заселяються до селищ у Мілані та Кортіні
Київ • УНН
За чотири дні до старту зимових Олімпійських ігор-2026 українські спортсмени почали заселятися до олімпійських селищ у Північній Італії. Організатори створили кілька окремих селищ біля місць проведення змагань.
До старту зимових Олімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо залишається чотири дні. Українські спортсмени почали заселятися до олімпійських селищ у різних містах Північної Італії, повідомляє УНН з посиланням на допис Національного олімпійського комітету України у Facebook.
Деталі
Формат Ігор передбачає децентралізоване проживання спортсменів: замість єдиного комплексу організатори створили кілька окремих селищ безпосередньо біля місць проведення змагань.
У Мілані, в районі Porta Romana, мешкатимуть фігуристи та представники шорт-треку. Після завершення Ігор цей комплекс отримає нове функціональне призначення.
У Кортіні-д’Ампеццо спортсмени з санного спорту, скелетону та жіночого гірськолижного спорту розмістяться у тимчасових житлових модулях, які згодом використають повторно в інших регіонах країни.
Учасники зі сноубордингу та фристайлу проживатимуть у Лівіньо — селище там зведене з урахуванням екологічних стандартів.
Біатлоністів поселять в Антерсельві на базі готельної інфраструктури без додаткового будівництва.
Для лижних гонок, стрибків з трампліна та лижного двоборства підготовлено окреме модульне містечко в Предаццо, яке після Олімпіади використовуватимуть у навчальних цілях.
Гірськолижники-чоловіки житимуть у Борміо — спортсменів розмістять в оновлених готелях міста.
Першими до олімпійських селищ уже заїхали українські представники санного спорту та скелетону.
