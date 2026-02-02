Олимпиада-2026: украинские спортсмены заселяются в деревни в Милане и Кортине
Киев • УНН
За четыре дня до старта зимних Олимпийских игр-2026 украинские спортсмены начали заселяться в олимпийские деревни в Северной Италии. Организаторы создали несколько отдельных деревень возле мест проведения соревнований.
До старта зимних Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо остается четыре дня. Украинские спортсмены начали заселяться в олимпийские деревни в разных городах Северной Италии, сообщает УНН со ссылкой на сообщение Национального олимпийского комитета Украины в Facebook.
Детали
Формат Игр предусматривает децентрализованное проживание спортсменов: вместо единого комплекса организаторы создали несколько отдельных поселков непосредственно у мест проведения соревнований.
В Милане, в районе Porta Romana, будут проживать фигуристы и представители шорт-трека. После завершения Игр этот комплекс получит новое функциональное назначение.
В Кортине-д’Ампеццо спортсмены по санному спорту, скелетону и женскому горнолыжному спорту разместятся во временных жилых модулях, которые впоследствии используют повторно в других регионах страны.
Участники по сноубордингу и фристайлу будут проживать в Ливиньо — поселок там возведен с учетом экологических стандартов.
Биатлонистов поселят в Антерсельве на базе гостиничной инфраструктуры без дополнительного строительства.
Для лыжных гонок, прыжков с трамплина и лыжного двоеборья подготовлен отдельный модульный городок в Предаццо, который после Олимпиады будут использовать в учебных целях.
Горнолыжники-мужчины будут жить в Бормио — спортсменов разместят в обновленных отелях города.
Первыми в олимпийские деревни уже заехали украинские представители санного спорта и скелетона.
