17:23 • 1422 просмотра
Новая трехсторонняя встреча Украины, США и рф, предварительно, состоится 1 февраля - Зеленский
Эксклюзив
16:43 • 6052 просмотра
От производства до полки: как нестабильное электроснабжение меняет себестоимость продуктов
13:53 • 11407 просмотра
В ЕС заявили, что ссылки на конкретную дату вступления Украины в плане процветания нет
Эксклюзив
12:45 • 17274 просмотра
Отсутствие света, тепла и связи: как это влияет на психику и что помогает сохранить внутреннее равновесие
Эксклюзив
26 января, 11:57 • 18782 просмотра
Правда под запретом: сайт StopOdrex заблокировали после жалобы клиники "Одрекс"
26 января, 11:38 • 32759 просмотра
Как иммиграционное агентство США стало символом страха, насилия и протестов: американский орган ICE
26 января, 10:18 • 23424 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российского НПЗ в Славянске-на-Кубани и других объектов врага
Эксклюзив
26 января, 10:01 • 45102 просмотра
«Точечные» подорожания и поиск альтернативы: какова ситуация на рынке рыбы и морепродуктовPhoto
26 января, 09:46 • 21997 просмотра
ЕС утвердил полный запрет на импорт российского газа: что предусматривается
Эксклюзив
26 января, 08:52 • 40846 просмотра
Открытый конкурс на руководящие должности как предохранитель от катастроф: почему назначение главы Госавиаслужбы без публичного отбора неприемлемо
Украинская сборная на Олимпиаде-2026: назван официальный состав делегации и количество атлетов, которые представят страну на играх

Киев • УНН

 • 238 просмотра

Украина утвердила официальный состав делегации и 46 спортсменов, которые будут представлять страну на XXV зимних Олимпийских играх 2026 года. Украинские атлеты будут соревноваться в 11 видах спорта в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Украинская сборная на Олимпиаде-2026: назван официальный состав делегации и количество атлетов, которые представят страну на играх

В Украине определили состав официальной делегации национальной сборной команды, которая будет представлять страну на XXV зимних Олимпийских играх 2026 года. Соответствующее решение приняли накануне главного зимнего старта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт НОК.

Детали

В состав делегации вошли спортсмены, тренеры, специалисты медицинского и технического сопровождения, а также представители штаба национальной команды. Формирование перечня участников происходило по результатам квалификационного отбора и в соответствии с требованиями международных спортивных федераций.

Украинские атлеты будут представлены в 11-ти видах спорта, по которым страна получила олимпийские лицензии. Окончательный состав сформирован на основе представлений профильных федераций и утвержден в установленном порядке. Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего от Украины в соревнованиях примут участие 46 спортсменов.

Перечень видов спорта и количество атлетов от страны:

  • биатлон - 10 человек;
    • горнолыжный спорт - 2;
      • лыжное двоеборье - 2;
        • лыжные гонки - 6;
          • санный спорт - 10;
            • скелетон - 1;
              • сноубординг - 1;
                • прыжки на лыжах с трамплина - 2;
                  • фристайл - 9;
                    • фигурное катание на коньках - 1;
                      • шорт-трек - 2.

                        Станислав Кармазин

                        Спорт
                        Милан
                        Италия
                        Украина