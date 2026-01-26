Украинская сборная на Олимпиаде-2026: назван официальный состав делегации и количество атлетов, которые представят страну на играх

В Украине определили состав официальной делегации национальной сборной команды, которая будет представлять страну на XXV зимних Олимпийских играх 2026 года. Соответствующее решение приняли накануне главного зимнего старта. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт НОК.

Детали

В состав делегации вошли спортсмены, тренеры, специалисты медицинского и технического сопровождения, а также представители штаба национальной команды. Формирование перечня участников происходило по результатам квалификационного отбора и в соответствии с требованиями международных спортивных федераций.

Украинские атлеты будут представлены в 11-ти видах спорта, по которым страна получила олимпийские лицензии. Окончательный состав сформирован на основе представлений профильных федераций и утвержден в установленном порядке. Зимние Олимпийские игры-2026 пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Всего от Украины в соревнованиях примут участие 46 спортсменов.

Перечень видов спорта и количество атлетов от страны:

биатлон - 10 человек;

горнолыжный спорт - 2;

лыжное двоеборье - 2;

лыжные гонки - 6;

санный спорт - 10;

скелетон - 1;

сноубординг - 1;

прыжки на лыжах с трамплина - 2;

фристайл - 9;

фигурное катание на коньках - 1;

шорт-трек - 2.

