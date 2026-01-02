россияне не будут представлять свою страну на зимней Олимпиаде, даже если война в Украине закончится - глава МОК

$42.170.18
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис Президента: назвал задачи нового руководителя ОП
09:17 • 11721 просмотра
Враг не предпринимал попыток выйти за пределы Грабовского: последние несколько дней штурмов не зафиксировано
08:34 • 13735 просмотра
Продолжение операции рф по срыву мирных переговоров: в СВР предупредили, что кремль готовит масштабную провокацию с человеческими жертвами
1 января, 13:04 • 51511 просмотра
ГУР инсценировало смерть командира РДК Капустина, получив $500 тысяч от спецслужб рф
1 января, 11:27 • 78135 просмотра
рф атаковала порты и логистику в Одесской области и железную дорогу на Волыни и Сумщине в новогоднюю ночь: вице-премьер сообщил детали
1 января, 10:32 • 59639 просмотра
Новогодняя ночь в Украине: в службу 112 поступило 5 тыс. сообщений и два вызова о фейерверке и салюте
1 января, 10:10 • 54874 просмотра
Чекапы 40+ теперь доступны украинцам: что это и как воспользоваться
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 181629 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 176971 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 57657 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
Графики отключений электроэнергии
Готовят преемницу: дочь Ким Чен Ына впервые посетила государственный мавзолей
2 января, 03:34
Почти половина американцев не одобряют действия Трампа по войне в Украине - опрос
2 января, 04:31
Спикер парламента Чехии выступил с антиукраинской речью: реакция посла Украины не заставила себя ждать
07:50
Дочь голливудской звезды Томми Ли Джонса нашли мертвой в отеле в возрасте 34 лет
08:45
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex
09:26
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex
09:26
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы
1 января, 17:58
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки
1 января, 11:39
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 20:23
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 181630 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?
31 декабря, 16:46
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Илон Маск
Масуд Пезешкиан
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Иран
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фото
1 января, 12:15
Элегантность и сдержанность: главные тренды в прическах 2026 года
1 января, 00:07
Первое полнолуние 2026 года продолжит серию суперлуний: когда ожидать
1 января, 00:00
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?
31 декабря, 16:46
Мел Гибсон и Розалинд Росс расстаются после 9 лет совместной жизни
31 декабря, 15:46
Техника
Социальная сеть
Отопление
Шахед-136
Золото

россияне не будут представлять свою страну на зимней Олимпиаде, даже если война в Украине закончится - глава МОК

Киев • УНН

 • 682 просмотра

Президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что российские спортсмены не смогут представлять свою страну на зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане в Кортине. Они будут участвовать только как индивидуальные спортсмены без национального флага или гимна.

россияне не будут представлять свою страну на зимней Олимпиаде, даже если война в Украине закончится - глава МОК

Российские спортсмены на зимних Олимпийских играх в Милане в Кортине в 2026 году не смогут представлять свою страну, даже если с Украиной будет достигнуто мирное соглашение, заявила президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри в интервью итальянской газете, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На этом этапе ничто не изменит решение МОК, которое позволяет российским спортсменам участвовать в февральских играх только как индивидуальным спортсменам, представляющим самих себя, сообщила Ковентри Corriere della Sera в интервью, опубликованном в пятницу.

МОК запретил россии и беларуси участвовать в соревнованиях после полномасштабного вторжения рф в Украину в феврале 2022 года, а в сентябре МОК постановил, что россияне и белорусы, которые будут соревноваться в Милане в Кортине, смогут делать это как индивидуальные спортсмены, без национального флага или гимна.

В других замечаниях Ковентри - первая женщина-президент МОК - заявила, что проведение Олимпиады в нескольких городах, как это делает Италия, станет "новой нормой", а игры в Милане-Кортине предоставят полезные уроки на будущее.

МОК не сразу ответил на запрос Reuters относительно подтверждения комментариев Ковентри.

Игры в Милане Кортине продлятся с 6 по 22 февраля.

МОК рекомендовал допустить юниоров из россии и беларуси к спортивным турнирам с флагом и гимном11.12.25, 21:41 • 5714 просмотров

Юлия Шрамко

СпортНовости Мира
Санкции
Война в Украине
Беларусь
Reuters
Италия
Украина