россияне не будут представлять свою страну на зимней Олимпиаде, даже если война в Украине закончится - глава МОК

Российские спортсмены на зимних Олимпийских играх в Милане в Кортине в 2026 году не смогут представлять свою страну, даже если с Украиной будет достигнуто мирное соглашение, заявила президент Международного олимпийского комитета Кирсти Ковентри в интервью итальянской газете, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На этом этапе ничто не изменит решение МОК, которое позволяет российским спортсменам участвовать в февральских играх только как индивидуальным спортсменам, представляющим самих себя, сообщила Ковентри Corriere della Sera в интервью, опубликованном в пятницу.

МОК запретил россии и беларуси участвовать в соревнованиях после полномасштабного вторжения рф в Украину в феврале 2022 года, а в сентябре МОК постановил, что россияне и белорусы, которые будут соревноваться в Милане в Кортине, смогут делать это как индивидуальные спортсмены, без национального флага или гимна.

В других замечаниях Ковентри - первая женщина-президент МОК - заявила, что проведение Олимпиады в нескольких городах, как это делает Италия, станет "новой нормой", а игры в Милане-Кортине предоставят полезные уроки на будущее.

МОК не сразу ответил на запрос Reuters относительно подтверждения комментариев Ковентри.

Игры в Милане Кортине продлятся с 6 по 22 февраля.

