росіяни не представлятимуть свою країну на зимовій Олімпіаді, навіть якщо війна в Україні закінчиться - голова МОК

Російські спортсмени на зимових Олімпійських іграх у Мілані в Кортіні у 2026 році не зможуть представляти свою країну, навіть якщо з Україною буде досягнуто мирної угоди, заявила президент Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі в інтерв'ю італійській газеті, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

На цьому етапі ніщо не змінить рішення МОК, яке дозволяє російським спортсменам брати участь у лютневих іграх лише як індивідуальним спортсменам, що представляють самих себе, повідомила Ковентрі Corriere della Sera в інтерв'ю, опублікованому в п'ятницю.

МОК заборонив росії та білорусі брати участь у змаганнях після повномасштабного вторгнення рф в Україну в лютому 2022 року, а у вересні МОК постановив, що росіяни та білоруси, які змагатимуться в Мілані в Кортіні, зможуть робити це як індивідуальні спортсмени, без національного прапора чи гімну.

В інших зауваженнях Ковентрі - перша жінка-президент МОК - заявила, що проведення Олімпіади в кількох містах, як це робить Італія, стане "новою нормою", а ігри в Мілані-Кортіні нададуть корисні поради на майбутнє.

МОК не одразу відповів на запит Reuters щодо підтвердження коментарів Ковентрі.

Ігри в Мілані Кортіні триватимуть з 6 по 22 лютого.

