МОК рекомендував допустити юніорів з росії та білорусі до спортивних турнірів із прапором і гімном
Київ • УНН
МОК рекомендує дозволити юніорським спортсменам з росії та білорусі брати участь у міжнародних змаганнях без обмежень. Це включає використання прапорів, гімнів та форми, поширюючись на індивідуальні та командні види спорту.
Міжнародний олімпійський комітет (МОК) 11 грудня рекомендував спортивним федераціям дозволити юніорським спортсменам із росії та білорусі брати участь у міжнародних змаганнях без попередніх обмежень, пише УНН.
Деталі
У МОК заявили, що в цьому випадку "повинні застосовуватися стандартні протоколи міжнародних федерацій... щодо прапорів, гімнів, форми та інших елементів".
Рекомендація поширюється як на індивідуальні, так і на командні види спорту, і МОК виступає за її застосування вже на юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі у 2026 році.
Представники комітету підкреслили, що спортсмени мають "підтримувати місію Олімпійського руху з просування єдності та миру", інакше їх можуть відсторонити.
Сьогоднішній Олімпійський саміт визнав, що спортсмени, і зокрема молоді спортсмени, не повинні нести відповідальність за дії своїх урядів – спорт дає їм надію і можливість показати, що всі спортсмени можуть поважати одні й ті ж правила й один одного
МОК також дозволив проведення міжнародних змагань у білорусі, скасувавши заборону 2022 року, але зберіг рекомендацію не проводити їх у росії.
