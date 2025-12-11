МОК рекомендував допустити юніорів з росії та білорусі до спортивних турнірів із прапором і гімном

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) 11 грудня рекомендував спортивним федераціям дозволити юніорським спортсменам із росії та білорусі брати участь у міжнародних змаганнях без попередніх обмежень, пише УНН.

У МОК заявили, що в цьому випадку "повинні застосовуватися стандартні протоколи міжнародних федерацій... щодо прапорів, гімнів, форми та інших елементів".

Рекомендація поширюється як на індивідуальні, так і на командні види спорту, і МОК виступає за її застосування вже на юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі у 2026 році.

Представники комітету підкреслили, що спортсмени мають "підтримувати місію Олімпійського руху з просування єдності та миру", інакше їх можуть відсторонити.

Сьогоднішній Олімпійський саміт визнав, що спортсмени, і зокрема молоді спортсмени, не повинні нести відповідальність за дії своїх урядів – спорт дає їм надію і можливість показати, що всі спортсмени можуть поважати одні й ті ж правила й один одного