МОК рекомендував допустити юніорів з росії та білорусі до спортивних турнірів із прапором і гімном

17:49 • 6066 перегляди
Рубіо, Гегсет, Віткофф, Кушнер та інші високопосадовці США провели переговори з українською командою: говорили про гарантії безпекиPhoto
17:00 • 11876 перегляди
Вірю, що український народ відповість на це питання: Зеленський про вихід ЗСУ з Донбасу
Ексклюзив
14:13 • 15230 перегляди
На скільки зростуть ціни на хліб наступного року: прогноз представника ринку
13:51 • 18708 перегляди
У ЄС затвердили новий підхід до переговорів про вступ України попри вето Угорщини: про що йдеться
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 26383 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
11 грудня, 12:12 • 17201 перегляди
Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 15,5% на тлі ризиків для інфляції та валютного ринку
11 грудня, 11:59 • 19168 перегляди
Українцям обіцяють скорочення тривалості відключень світла вже на цих вихідних
Ексклюзив
11 грудня, 11:58 • 16276 перегляди
Нардепи про завдання Президента щодо можливості проведення виборів: робота ведеться вже давно, але стосується повоєнного періоду
11 грудня, 11:00 • 16525 перегляди
Канцлер Німеччини заявив про передачу США пропозицій щодо мирного плану для України
11 грудня, 10:29 • 16865 перегляди
"Не можемо гарантувати безпеку": Корнієнко пояснив, чому вибори зараз неможливі
Дрони атакували ТЕЦ у смоленській області, яка забезпечує оборонну промисловість рф - ЦПД11 грудня, 10:02 • 22468 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 23233 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 38099 перегляди
ЗСУ вивісили прапор України у Покровську: оборона міста триваєVideo11 грудня, 11:42 • 20940 перегляди
У Вашингтоні обговорювали створення C5 з Китаєм та росією на противагу G7 - ЗМІ11 грудня, 12:39 • 6580 перегляди
Атаки на фармлогістику: росія використовує дефіцит ліків, як спосіб тиску на українцівPhoto
Ексклюзив
11 грудня, 13:44 • 26383 перегляди
Лікування що вбиває. Про що мовчать адвокати скандальної клініки OdrexPhoto11 грудня, 11:11 • 38534 перегляди
Набряки можуть бути сигналом тіла про серйозну хворобу - лікарі пояснили, коли потрібно звернутись до спеціаліста
Ексклюзив
11 грудня, 08:43 • 41848 перегляди
"Скринінг здоров’я 40+": коли запрацює програма та як до неї долучитись10 грудня, 17:55 • 53248 перегляди
Імбир, манго та кабачки: оригінальні рецепти аджики на зимуPhoto10 грудня, 16:30 • 54328 перегляди
Шакіра стала героїнею мемів після кумедної помилки в дописі про мультфільм11 грудня, 11:09 • 23612 перегляди
Учені розкрили, як нічний перегляд серіалів впливає на ринки10 грудня, 13:37 • 28938 перегляди
Святковий шопінг 2025: які подарунки обирають українці і чи прислухаються до ШІ - опитуванняPhoto10 грудня, 12:35 • 34441 перегляди
Український фільм "Ти - космос" зібрав уже майже 38 млн грн у прокатіVideo10 грудня, 12:19 • 30232 перегляди
Україна за рік знизилася у рейтингу за переглядами на PornHub: що шукали українці найчастішеPhoto10 грудня, 10:30 • 39015 перегляди
МОК рекомендував допустити юніорів з росії та білорусі до спортивних турнірів із прапором і гімном

Київ • УНН

 • 36 перегляди

МОК рекомендує дозволити юніорським спортсменам з росії та білорусі брати участь у міжнародних змаганнях без обмежень. Це включає використання прапорів, гімнів та форми, поширюючись на індивідуальні та командні види спорту.

МОК рекомендував допустити юніорів з росії та білорусі до спортивних турнірів із прапором і гімном

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) 11 грудня рекомендував спортивним федераціям дозволити юніорським спортсменам із росії та білорусі брати участь у міжнародних змаганнях без попередніх обмежень, пише УНН.

Деталі

У МОК заявили, що в цьому випадку "повинні застосовуватися стандартні протоколи міжнародних федерацій... щодо прапорів, гімнів, форми та інших елементів". 

Рекомендація поширюється як на індивідуальні, так і на командні види спорту, і МОК виступає за її застосування вже на юнацьких Олімпійських іграх у Дакарі у 2026 році.

У рф заявили, що їхнім гімнастам дозволили повернутися до європейських змагань: уже заговорили про шлях до кваліфікації на Олімпіаду28.11.25, 15:00 • 3276 переглядiв

Представники комітету підкреслили, що спортсмени мають "підтримувати місію Олімпійського руху з просування єдності та миру", інакше їх можуть відсторонити.

Сьогоднішній Олімпійський саміт визнав, що спортсмени, і зокрема молоді спортсмени, не повинні нести відповідальність за дії своїх урядів – спорт дає їм надію і можливість показати, що всі спортсмени можуть поважати одні й ті ж правила й один одного 

– йдеться у заяві МОК.

МОК також дозволив проведення міжнародних змагань у білорусі, скасувавши заборону 2022 року, але зберіг рекомендацію не проводити їх у росії.

Міжнародна федерація дзюдо дозволила спортсменам з рф знову виступати під національним прапором27.11.25, 13:52 • 2903 перегляди

Степан Гафтко

СпортНовини Світу
Санкції
Білорусь