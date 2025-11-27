Міжнародна федерація дзюдо дозволила спортсменам з рф знову виступати під національним прапором

$42.300.10
48.950.00
ukenru
11:46 • 424 перегляди
У Сумах, Полтаві, Харкові та Донецькій області найскладніша ситуація з електропостачанням у – "Укренерго"
11:04 • 2018 перегляди
11 нових маршрутів та щогодинний рух між Львовом та Києвом: у грудні запускають новий графік поїздів
08:20 • 8926 перегляди
Німеччина розробляє секретний план на випадок війни з росією - WSJ
Ексклюзив
07:45 • 18799 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
07:27 • 14129 перегляди
Новий спецпосланець США попередив Європу, що рф накопичує ракети - NYT
27 листопада, 01:49 • 35348 перегляди
Спочатку мирна угода: Рубіо висунув умову для надання Україні гарантій безпеки - Politico
26 листопада, 15:50 • 35858 перегляди
Якщо ми хочемо запобігти подальшій війні, то слід обмежити армію росії - Каллас
26 листопада, 15:49 • 70985 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo
26 листопада, 15:41 • 34412 перегляди
Мирний план Трампа є спробою створити механізм для припинення війни - Подоляк
26 листопада, 15:07 • 31750 перегляди
Повітряні сили ЗСУ показали винищувач Mirage 2000 у роботіVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.1м/с
90%
751мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
росія штампує фейкові позови проти України в тимчасово окупованому Криму - ЦНС27 листопада, 02:18 • 23070 перегляди
ССО показали ліквідацію члена ворожого ДРГ та взяття в полон ще двох на Донецькому напрямкуVideo27 листопада, 02:50 • 16238 перегляди
"Покидьки і потвори": Трамп емоційно сприйняв матеріал The New York Times про своє старіння27 листопада, 03:23 • 23337 перегляди
ISW: росія зможе повністю захопити Донецьку область у серпні 2027 року за поточних темпів просування27 листопада, 04:30 • 10327 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"06:49 • 9660 перегляди
Публікації
Буряк по-новому: топ-5 яскравих рецептів, які ви точно захочете приготуватиPhoto11:52 • 316 перегляди
"Ліниві" лайфхаки для прибирання, які справді працюють: прості способи підтримувати порядок без зайвих зусильPhoto09:33 • 9252 перегляди
Чорна п’ятниця без ризиків: як не стати жертвою шахраїв та справді вигідно купувати
Ексклюзив
07:45 • 18799 перегляди
Глибока криза в антикорупційній інфраструктурі. Чому справа Міндіча не зняла питань до НАБУ та САП, а лише їх посилила26 листопада, 16:04 • 35477 перегляди
Odrex "скидає шкіру": як одеська клініка перереєстровує бізнес у спробі втекти від відповідальності Photo26 листопада, 15:49 • 70985 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Урсула фон дер Ляєн
Радослав Сікорський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Женева
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"06:49 • 10005 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 41702 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 75664 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 91745 перегляди
Друга частина "Wicked" б'є рекорди в прокаті24 листопада, 07:49 • 91435 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Шахед-136
Дипломатка
Золото

Міжнародна федерація дзюдо дозволила спортсменам з рф знову виступати під національним прапором

Київ • УНН

 • 150 перегляди

Виконавчий комітет IJF проголосував за відновлення повноцінного національного представництва російських спортсменів. Вони матимуть право змагатися під своїм національним прапором, з гімном та символікою, починаючи з турніру Великого шлему в Абу-Дабі 2025 року.

Міжнародна федерація дзюдо дозволила спортсменам з рф знову виступати під національним прапором

У четвер, 27 листопада, Виконавчий комітет IJF проголосував за відновлення повноцінного національного представництва російських спортсменів. У заяві організації йдеться, що представники росії знову матимуть право змагатися під своїм національним прапором, з гімном та символікою, починаючи з турніру Великого шлему в Абу-Дабі 2025 року. Про це йдеться на офіційному сайті організації, пише УНН.

Деталі

У федерації пояснили, що після рішення у травні 2025 року дозволити білоруським спортсменам повертатися до національної символіки, вони "вважають доцільним" надати такі самі умови й росіянам. У IJF зазначили, що росія нібито "історично була однією з провідних країн у цьому виді спорту", і її повернення, на їхню думку, посилить конкуренцію на міжнародних турнірах.

Федерація заявила, що прагне забезпечити рівні умови для всіх учасників та дотримується принципів недискримінації, закріплених в Олімпійській хартії. В IJF наголосили, що спортсмени не відповідають за дії своїх урядів, а організація має захищати атлетів і "зберігати нейтральність спорту".

У заяві також йдеться, що дзюдо ґрунтується "на цінностях миру, солідарності та дружби", а спорт має залишатися незалежним від політичного впливу.

Виконавчий комітет IJF проголосував за дозвіл росіянам виступати з національними символами, починаючи з турніру Abu Dhabi Grand Slam 2025.

Нагадаємо

У травні 2025 року НОК білорусі заявив, що Міжнародна федерація дзюдо допустила їхніх атлетів до змагань під державною символікою з 1 червня 2025 року. Проте, офіційного оголошення про зняття санкцій на той час не було.

Ольга Розгон

СпортНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Білорусь
Абу-Дабі