Міжнародна федерація дзюдо дозволила спортсменам з рф знову виступати під національним прапором

У четвер, 27 листопада, Виконавчий комітет IJF проголосував за відновлення повноцінного національного представництва російських спортсменів. У заяві організації йдеться, що представники росії знову матимуть право змагатися під своїм національним прапором, з гімном та символікою, починаючи з турніру Великого шлему в Абу-Дабі 2025 року. Про це йдеться на офіційному сайті організації, пише УНН.

Деталі

У федерації пояснили, що після рішення у травні 2025 року дозволити білоруським спортсменам повертатися до національної символіки, вони "вважають доцільним" надати такі самі умови й росіянам. У IJF зазначили, що росія нібито "історично була однією з провідних країн у цьому виді спорту", і її повернення, на їхню думку, посилить конкуренцію на міжнародних турнірах.

Федерація заявила, що прагне забезпечити рівні умови для всіх учасників та дотримується принципів недискримінації, закріплених в Олімпійській хартії. В IJF наголосили, що спортсмени не відповідають за дії своїх урядів, а організація має захищати атлетів і "зберігати нейтральність спорту".

У заяві також йдеться, що дзюдо ґрунтується "на цінностях миру, солідарності та дружби", а спорт має залишатися незалежним від політичного впливу.

Виконавчий комітет IJF проголосував за дозвіл росіянам виступати з національними символами, починаючи з турніру Abu Dhabi Grand Slam 2025.

Нагадаємо

У травні 2025 року НОК білорусі заявив, що Міжнародна федерація дзюдо допустила їхніх атлетів до змагань під державною символікою з 1 червня 2025 року. Проте, офіційного оголошення про зняття санкцій на той час не було.