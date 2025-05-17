мінськ заявив про допуск білоруських спортсменів до змагань з дзюдо під національним прапором

Національний олімпійський комітет білорусі заявив, що Міжнародна федерація дзюдо нібито допустила білоруських спортсменів до участі у міжнародних змаганнях під державною символікою. Міжнародна федерація дзюдо поки офіційно не оголосила про зняття санкцій з білорусі. Про це повідомляє пресслужба НОК білорусі, передає УНН.

Деталі

"За рішенням Виконавчого комітету Міжнародної федерації дзюдо білоруські атлети допущені до міжнародних турнірів під державним прапором з гербом і гімном нашої країни з 1 червня 2025 року", - ідеться в повідомленні.

У НОК білорусі заявили, що президент федерації Маріус Візер заявив, що "Міжнародна федерація з нетерпінням чекає можливості знову вітати білоруських спортсменів на татамі під державним прапором білорусі, підтримуючи багаторічні цінності та традиції дзюдо".

Наразі Міжнародна федерація дзюдо офіційно не оголосила про зняття санкцій з білорусі.

Якщо ж санкції з білорусі все-таки знімуть, то спортсмени зможуть виступити під своєю символікою на чемпіонаті світу, який відбудеться 13-20 червня у Будапешті.

Доповнення

У березні 2022 року Міжнародна федерація дзюдо відсторонила російських і білоруських спортсменів від участі в міжнародних змаганнях.

Верховна Рада України ухвалила постанову, у якій закликає до заборони участі спортсменів з росії та білорусі в міжнародних змаганнях.