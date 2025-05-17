минск заявил о допуске белорусских спортсменов к соревнованиям по дзюдо под национальным флагом

Национальный олимпийский комитет Беларуси заявил, что Международная федерация дзюдо якобы допустила белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях под государственной символикой. Международная федерация дзюдо пока официально не объявила о снятии санкций с Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба НОК Беларуси, передает УНН.

Детали

"По решению Исполнительного комитета Международной федерации дзюдо белорусские атлеты допущены к международным турнирам под государственным флагом с гербом и гимном нашей страны с 1 июня 2025 года", - говорится в сообщении.

В НОК Беларуси заявили, что президент федерации Мариус Визер заявил, что "Международная федерация с нетерпением ждет возможности снова приветствовать белорусских спортсменов на татами под государственным флагом Беларуси, поддерживая многолетние ценности и традиции дзюдо".

В настоящее время Международная федерация дзюдо официально не объявила о снятии санкций с Беларуси.

Если же санкции с Беларуси все-таки снимут, то спортсмены смогут выступить под своей символикой на чемпионате мира, который состоится 13-20 июня в Будапеште.

Дополнение

В марте 2022 года Международная федерация дзюдо отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором призывает к запрету участия спортсменов из россии и беларуси в международных соревнованиях.