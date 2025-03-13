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Рада закликає заборонити участь росіян і білорусів у міжнародних спортивних змаганнях: ухвалена постанова

Київ • УНН

 • 15258 перегляди

ВР ухвалила постанову із закликом заборонити участь спортсменів з РФ і Білорусі у міжнародних змаганнях. Також пропонується посилити санкції проти їхніх спортивних організацій.

Рада закликає заборонити участь росіян і білорусів у міжнародних спортивних змаганнях: ухвалена постанова

Верховна Рада України ухвалила постанову, в якій закликає до заборони участі спортсменів з Росії та Білорусі в міжнародних змаганнях. Про повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram у четвер, пише УНН.

Деталі

"Верховна Рада ухвалила постанову із закликом заборонити участь російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях та посилити санкції проти їхніх спортивних організацій",-йдеться у дописі.

Як повідомляє нардеп, "за" проголосувало 279 депутатів.

Доповнення

Зокрема, пропонується главам держав, парламентам та урядам демократичних держав світу підтримати ініціативу щодо повної заборони участі російських та білоруських спортсменів у міжнародних спортивних змаганнях, навіть у нейтральному статусі, до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України, відновлення територіальної цілісності нашої держави в міжнародно визнаних кордонах та вжити відповідних заходів.

Також, постанова закликає Міжнародний олімпійський комітет, Міжнародний паралімпійський комітет, Міжнародну асоціацію Всесвітніх ігор та міжнародні спортивні федерації дотримуватися принципів Олімпійської хартії та статутів міжнародних спортивних організацій, а саме:

  • не допускати спортсменів з російської федерації та республіки білорусь до участі у міжнародних змаганнях, враховуючи їхню причетність до порушення міжнародного права та етичних норм спорту;
    • скасувати рішення про допуск російських та білоруських спортсменів до міжнародних спортивних змагань, зокрема XXV Дефлімпійських Ігор, що відбудуться з 15 по 26 листопада 2025 року в Японії;
      • заборонити участь спортсменів, суддів, представників спортивних організацій та інших офіційних осіб з російської федерації та республіки білорусь у XII Всесвітніх іграх, що відбудуться з 7 по 17 серпня 2025 року в Китаї;
        • виключити із свого складу спортивні організації російської федерації, які включили до свого складу регіональні спортивні організації чи аналогічні структурні елементи з тимчасово окупованих територій України.

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          "Прийняття проекту Постанови сприятиме не допуску російських та білоруських спортсменів до міжнародних спортивних змагань, виключенню спортивних організацій російської федерації, які включили до свого складу регіональні спортивні організації чи аналогічні структурні елементи з тимчасово окупованих територій України зі складу Міжнародного олімпійського комітету, Міжнародного паралімпійського комітету, Міжнародної асоціації Всесвітніх ігор та міжнародних спортивних федерацій, а також посиленню санкцій проти спортивних організацій російської федерації та республіки білорусь",- йдеться у повідомленні.

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