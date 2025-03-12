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Зарплата в понад 30 тис. гривень для поліцейських: Рада ухвалила законопроєкт

Київ • УНН

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Рада ухвалила за основу законопроєкт №6506-1, що передбачає встановлення окладу для поліцейських у розмірі понад 30 тис. гривень. Проте, це не стосуватиметься курсантів.

Зарплата в понад 30 тис. гривень для поліцейських: Рада ухвалила законопроєкт

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який був зареєстрований в парламенті ще у 2022 році, що передбачає встановлення посадового окладу для поліцейських в понад 30 тис. гривень. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №6506-1 та нардепа Ярослава Железняка.

Деталі

№6506-1 - змін до ЗУ "Про Національну поліцію" щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських. За основу (261)

- повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, посадовий оклад поліцейських не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, тобто 30280 гривень.

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Проте такі оклади не будуть стосуватися курсантів вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.

В законопроєкті вказується, що "грошове забезпечення поліцейських повинно забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезпечності роботи, забезпечувати добір до поліції кваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати працівників поліції".

Грошове забезпечення поліцейських складається з:

  • посадового окладу;
    • доплати за спеціального звання;
      • надбавки за вислугу років;
        • доплати за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці;
          • доплати за науковий ступінь та/або вчене звання;
            • премії (розмір якої у разі її встановлення не може перевищувати 30 % посадового окладу).

                Також поліцейським планується виплачувати надбавки за вислугу років у розмірах: 

              • за наявності стажу служби в поліції від одного до двох років - 5%, від двох до чотирьох років – 10%;
                • від чотирьох до семи років – 15%;
                  • від семи до десяти років – 20%;
                    • від десяти до тринадцяти років – 25%;
                      • від тринадцяти до шістнадцяти років – 30%;
                        • від шістнадцяти до дев'ятнадцяти років – 35%;
                          • від дев'ятнадцяти до двадцяти двох років – 40%;
                            • від двадцяти двох до двадцяти п'яти років – 45%;
                              • понад двадцять п'ять років – 50% посадового окладу.

                                Порядок виплати щомісячної надбавки за вислугу років поліцейським затверджується Кабінетом міністрів

                                - йдеться в проєкті закону. 

                                Нагадаємо

                                Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад.

                                 Законопроєкт, який був ухвалений Верховною Радою щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад, не передбачає підвищення зарплати для чиновників, як про це повідомляється в ЗМІ. 

                                Павло Башинський

                                Павло Башинський

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