Зарплата в понад 30 тис. гривень для поліцейських: Рада ухвалила законопроєкт

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який був зареєстрований в парламенті ще у 2022 році, що передбачає встановлення посадового окладу для поліцейських в понад 30 тис. гривень. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №6506-1 та нардепа Ярослава Железняка.

Деталі

№6506-1 - змін до ЗУ "Про Національну поліцію" щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських. За основу (261) - повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, посадовий оклад поліцейських не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, тобто 30280 гривень.

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Проте такі оклади не будуть стосуватися курсантів вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.

В законопроєкті вказується, що "грошове забезпечення поліцейських повинно забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезпечності роботи, забезпечувати добір до поліції кваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати працівників поліції".

Грошове забезпечення поліцейських складається з:

посадового окладу;

доплати за спеціального звання;

надбавки за вислугу років;

доплати за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці;

доплати за науковий ступінь та/або вчене звання;

премії (розмір якої у разі її встановлення не може перевищувати 30 % посадового окладу).

Також поліцейським планується виплачувати надбавки за вислугу років у розмірах:

за наявності стажу служби в поліції від одного до двох років - 5%, від двох до чотирьох років – 10%;

від чотирьох до семи років – 15%;

від семи до десяти років – 20%;

від десяти до тринадцяти років – 25%;

від тринадцяти до шістнадцяти років – 30%;

від шістнадцяти до дев'ятнадцяти років – 35%;

від дев'ятнадцяти до двадцяти двох років – 40%;

від двадцяти двох до двадцяти п'яти років – 45%;

понад двадцять п'ять років – 50% посадового окладу.

Порядок виплати щомісячної надбавки за вислугу років поліцейським затверджується Кабінетом міністрів - йдеться в проєкті закону.

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