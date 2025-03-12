Зарплата в понад 30 тис. гривень для поліцейських: Рада ухвалила законопроєкт
Київ • УНН
Рада ухвалила за основу законопроєкт №6506-1, що передбачає встановлення окладу для поліцейських у розмірі понад 30 тис. гривень. Проте, це не стосуватиметься курсантів.
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який був зареєстрований в парламенті ще у 2022 році, що передбачає встановлення посадового окладу для поліцейських в понад 30 тис. гривень. Про це пише УНН з посиланням на картку законопроєкту №6506-1 та нардепа Ярослава Железняка.
Деталі
№6506-1 - змін до ЗУ "Про Національну поліцію" щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських. За основу (261)
Відповідно до законопроєкту, посадовий оклад поліцейських не може становити менше 10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, тобто 30280 гривень.
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Проте такі оклади не будуть стосуватися курсантів вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських.
В законопроєкті вказується, що "грошове забезпечення поліцейських повинно забезпечувати достатні матеріальні умови для належного виконання ними службових обов’язків з урахуванням характеру, інтенсивності та небезпечності роботи, забезпечувати добір до поліції кваліфікованих кадрів, стимулювати досягнення високих результатів у службовій діяльності, компенсувати фізичні та інтелектуальні затрати працівників поліції".
Грошове забезпечення поліцейських складається з:
- посадового окладу;
- доплати за спеціального звання;
- надбавки за вислугу років;
- доплати за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці;
- доплати за науковий ступінь та/або вчене звання;
- премії (розмір якої у разі її встановлення не може перевищувати 30 % посадового окладу).
Також поліцейським планується виплачувати надбавки за вислугу років у розмірах:
- за наявності стажу служби в поліції від одного до двох років - 5%, від двох до чотирьох років – 10%;
- від чотирьох до семи років – 15%;
- від семи до десяти років – 20%;
- від десяти до тринадцяти років – 25%;
- від тринадцяти до шістнадцяти років – 30%;
- від шістнадцяти до дев'ятнадцяти років – 35%;
- від дев'ятнадцяти до двадцяти двох років – 40%;
- від двадцяти двох до двадцяти п'яти років – 45%;
- понад двадцять п'ять років – 50% посадового окладу.
Порядок виплати щомісячної надбавки за вислугу років поліцейським затверджується Кабінетом міністрів
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