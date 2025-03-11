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Закон про нову систему оплати праці держслужбовців не передбачає підвищення зарплати для них - нардепи

Київ • УНН

 • 25481 перегляди

Верховна Рада ухвалила закон про нову систему оплати праці держслужбовців, який не передбачає підвищення зарплат. Законопроект спрямований на впровадження прозорої системи оплати та обмеження надбавок.

Закон про нову систему оплати праці держслужбовців не передбачає підвищення зарплати для них - нардепи

Законопроєкт, який сьогодні, 11 березня, був ухвалений Верховною Радою щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад, не передбачає підвищення зарплати для чиновників, як про це повідомляється в ЗМІ, пише УНН.

Деталі

До уваги ЗМІ. Інформація про те, що Верховна Рада начебто підвищила зарплати чиновників не відповідає дійсності

- написала речниця “Слуги народу” Юлія Палійчук.

Нардеп Віталій Безгін уточнив, що законопроект винятково робить оплату праці більш прозорою та навпаки обмежує всілякі надбавки та премії.

Жодних бюджетних змін та збільшення видатків на зарплати чиновників цей законопроект не передбачає. Жодних"

- зазначив Безгін.  

Контекст

Сьогодні, 11 березня, Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад.

Низка ЗМІ та Telegram-каналів розповсюджували інформацію з посиланням на нардепа Ярослава Железняка, що нібито після ухвалення законопроєкт, зарплати чиновників мають зрости до 70-90% від зарплат у приватному секторі. Сам же Железняк заявив, що на підвищення зарплати немає коштів у бюджеті.

Я не знаю, хто придумав меседж, що зарплати чиновників "мають зрости на 70-90%" одразу після ухвалення №8222…. Але нагадаю, що для цього немає грошей. Це легко перевірити, відкривши бюджет на 2025 рік. Тому раджу ЗМІ не передруковувати дурниці з анонімних телеграм каналів

- написав Железняк.

Реформа оплати праці держслужбовців: Рада ухвалила законопроєкт 11.03.25, 13:30 • 29332 перегляди

Павло Башинський

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