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Реформа оплати праці держслужбовців: Рада ухвалила законопроєкт

Київ • УНН

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Верховна Рада ухвалила закон про нову систему оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. Зарплата складатиметься зі сталої та варіативної частин, а премії обмежені 30% річного окладу.

Реформа оплати праці держслужбовців: Рада ухвалила законопроєкт

Верховна Рада ухвалила урядовий законопроєкт щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №8222.

Деталі

"Рада прийняла №8222 щодо впровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців на основі класифікації посад. За в цілому - 259", - повідомив Железняк.

Він зазначив, що нардепи не підтримали правки по підвищеній оплаті для Мін'юсту, Мінфіну, Мінцифри та Мінекономіки, проте пройшла правка про підвищення зарплат для Державної аудиторської служби

"Так само не пройшла правка про зарплати апарату ВРУ (можливість встановлювати надбавку за вислугу років більше 30% окладу працівникам Апарату ВРУ)", - додав Железняк.

Відповідно до законопроєкту, заробітна плата державного службовця враховує кваліфікацію та досвід, важливість і складність роботи на посаді, ступінь відповідальності, а також результативність, ефективність та якість виконання посадових обов’язків.

Зарплата держслужбовців складається з:

  • сталої заробітної плати - посадового окладу, надбавки за вислугу років, надбавки за ранг;
    • варіативної заробітної плати - премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності, місячної або квартальної премії.

      Зазначається, що стала заробітна плата державного службовця є фіксованою виплатою та основною винагородою за виконання посадових обов’язків.

      Варіативна заробітна плата залежить від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу, є винагородою за ініціативну роботу, своєчасне і якісне виконання завдань, виконання додаткового обсягу завдань.

      Також держслужбовець може отримувати гарантійні та компенсаційні виплати, які встановлюються незалежно від їхньої заробітної плати, не входять до її сталої або варіативної складової та не враховуються при формуванні фонду сталої та варіативної заробітної плати.

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      "Такі виплати є частиною державних гарантій, спрямованих на компенсацію витрат, що виникають у зв’язку з виконанням службових обов’язків або реалізацією спеціального правового статусу державного службовця. До гарантійних та компенсаційних виплат належать: компенсація за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці; матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань; грошова допомога, що виплачується з наданням щорічної основної відпустки; інші гарантійні та компенсаційні виплати", - йдеться в законопроєкті.

      Також держслужбовцям може надаватися премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності, або місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного органу.

      "Загальний розмір премій, які може отримати державний службовець за рік, не може перевищувати 30% фонду його сталої заробітної плати за рік", - йдеться в проєкті закону.

      Мінімальний розмір посадового окладу на посадах державної служби в державних органах, юрисдикція яких поширюється на територію одного або кількох районів, міст, районів у містах, не може становити менше 2,5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня (нині - 7570 гривень).

      Нагадаємо

      Кабінет міністрів України затвердив порядок встановлення надбавки у розмірі 10% від посадового окладу за володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 деяким категоріям осіб.

      Павло Башинський

      Павло Башинський

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