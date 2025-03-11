Реформа оплаты труда госслужащих: Рада приняла законопроект

Верховная Рада приняла правительственный законопроект о внедрении единых подходов к оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка и карточку законопроекта №8222.

Детали

"Рада приняла №8222 о внедрении единых подходов к оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей. В целом - 259", - сообщил Железняк.

Он отметил, что народные депутаты не поддержали поправки по повышенной оплате для Минюста, Минфина, Минцифры и Минэкономики, однако прошла поправка о повышении зарплат для Государственной аудиторской службы.

"Также не прошла поправка о зарплатах аппарата ВРУ (возможность устанавливать надбавку за выслугу лет более 30% оклада работникам Аппарата ВРУ)", - добавил Железняк.

Согласно законопроекту, заработная плата государственного служащего учитывает квалификацию и опыт, важность и сложность работы на должности, степень ответственности, а также результативность, эффективность и качество выполнения должностных обязанностей.

Зарплата госслужащих состоит из:

постоянной заработной платы - должностного оклада, надбавки за выслугу лет, надбавки за ранг;

переменной заработной платы - премии по результатам ежегодной оценки служебной деятельности, месячной или квартальной премии.

Указывается, что постоянная заработная плата государственного служащего является фиксированной выплатой и основной наградой за выполнение должностных обязанностей.

Переменная заработная плата зависит от личного вклада государственного служащего в общий результат работы государственного органа, является вознаграждением за инициативную работу, своевременное и качественное выполнение задач, выполнение дополнительного объема задач.

Также госслужащий может получать гарантийные и компенсационные выплаты, которые устанавливаются независимо от их заработной платы, не входят в ее постоянную или переменную составляющую и не учитываются при формировании фонда постоянной и переменной заработной платы.

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"Такие выплаты являются частью государственных гарантий, направленных на компенсацию расходов, возникающих в связи с выполнением служебных обязанностей или реализацией специального правового статуса государственного служащего. К гарантийным и компенсационным выплатам относятся: компенсация за работу, которая предполагает доступ к государственной тайне; материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов; денежная помощь, выплачиваемая с предоставлением ежегодного основного отпуска; другие гарантийные и компенсационные выплаты", - говорится в законопроекте.

Также госслужащим может предоставляться премия по результатам ежегодной оценки служебной деятельности, или месячная или квартальная премия в зависимости от личного вклада государственного служащего в общий результат работы государственного органа.

"Общий размер премий, которые может получить государственный служащий за год, не может превышать 30% фонда его постоянной заработной платы за год", - говорится в проекте закона.

Минимальный размер должностного оклада на должностях государственной службы в государственных органах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов, районов в городах, не может составлять менее 2,5 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января (в настоящее время - 7570 гривен).

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