Лисовый о зарплатах учителей: с сентября - доплаты, но денег на масштабное повышение нет
Киев • УНН
С начала нового учебного года учителя получат доплаты в 2000 гривен. На зарплаты педагогов в бюджете-2025 заложено 103,2 млрд гривен, дополнительно выделено еще 12 млрд.
С начала нового учебного года украинские учителя получат доплаты в размере 2 000 гривен. В то же время правительство пока не имеет возможности для одновременного повышения зарплат всем категориям педагогических работников. Об этом сообщил министр образования и науки Оксен Лисовой во время часа вопросов к правительству в парламенте, передает УНН.
Детали
По словам Лисового, в Бюджете-2025 было заложено 103,2 млрд гривен на зарплаты учителей. Дополнительно к этой сумме было выделено еще почти 12 млрд гривен.
"Таким образом мы получили увеличение, но зафиксировали это увеличение на 1 тысячу с начала учебного года и на 2 тысячи с начала учебного года 2025-2026-го. Это то увеличение в общем размере 12 миллиардов, которого нам удалось достичь в этом бюджете", - заявил Лисовой.
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Кроме того, в МОН разработали несколько сценариев дальнейшего повышения зарплат для всех категорий педагогических работников - от дошкольного до высшего образования. Однако реализация сценария одновременного повышения требует не менее 270 млрд гривен, что сейчас непосильно для государственного бюджета в условиях войны.
"Если мы с вами, вы знаете, возможно, такой источник, пожалуйста, давайте работать с этим, потому что на сегодня в контексте войны мы таких средств не находим", - заявил министр.
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