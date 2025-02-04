Учителя получат двойную доплату с сентября: сколько выделили из бюджета

Школьные учителя получают ежемесячную доплату от 1000 грн с января этого года, и с сентября сумма увеличится до 2000 грн, на это в бюджете предусмотрено 12 млрд грн субвенции, заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства во вторник, пишет УНН.

С января этого года педагоги в школах получают дополнительную ежемесячную выплату. Речь идет о доплате от 1000 грн "на руки" в зависимости от учебной нагрузки учителя. С сентября такая доплата будет увеличена до 2 тысяч грн - сообщил Шмыгаль, которого цитирует пресс-служба правительства.

По его словам, в Бюджете-2025 на эти цели предусмотрели 12 млрд грн субвенции. "И благодаря этому "Учительскую доплату" получают почти 500 тысяч педагогов", - указал Шмыгаль.

Справочно

"Учительская доплата" является одной из программ комплексной правительственной политики "Зимней поддержки".