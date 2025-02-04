Вчителі отримають подвійну доплату з вересня: скільки виділили з бюджету
Київ • УНН
Щомісячна доплата вчителям зросте з 1000 до 2000 грн з вересня 2025 року. На програму виділено 12 млрд грн субвенції, що охопить майже 500 тисяч педагогів.
Шкільні вчителі отримують щомісячну доплату від 1000 грн з січня цього року, і з вересня сума збільшиться до 2000 грн, на це в бюджеті передбачено 12 млрд грн субвенції, заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, пише УНН.
З січня цього року педагоги в школах отримують додаткову щомісячну виплату. Ідеться про доплату від 1000 грн "на руки" залежно від навчального навантаження вчителя. З вересня така доплата буде збільшена до 2 тисяч грн
З його слів, у Бюджеті-2025 на ці цілі передбачили 12 млрд грн субвенції. "І завдяки цьому "Вчительську доплату" отримують майже 500 тисяч педагогів", - вказав Шмигаль.
Довідково
"Вчительська доплата" є однією з програм комплексної урядової політики "Зимової підтримки".