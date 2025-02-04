Вчителі отримають подвійну доплату з вересня: скільки виділили з бюджету

Шкільні вчителі отримують щомісячну доплату від 1000 грн з січня цього року, і з вересня сума збільшиться до 2000 грн, на це в бюджеті передбачено 12 млрд грн субвенції, заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, пише УНН.

З січня цього року педагоги в школах отримують додаткову щомісячну виплату. Ідеться про доплату від 1000 грн "на руки" залежно від навчального навантаження вчителя. З вересня така доплата буде збільшена до 2 тисяч грн - повідомив Шмигаль, якого цитує пресслужба уряду.

З його слів, у Бюджеті-2025 на ці цілі передбачили 12 млрд грн субвенції. "І завдяки цьому "Вчительську доплату" отримують майже 500 тисяч педагогів", - вказав Шмигаль.

Довідково

"Вчительська доплата" є однією з програм комплексної урядової політики "Зимової підтримки".