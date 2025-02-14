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Петиция об отмене приказа МОН по оцениванию школьников набрала 25 тыс. голосов

Петиция об отмене приказа МОН по оцениванию школьников набрала 25 тыс. голосов

Киев  •  УНН

 • 1547 просмотра

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Петиция об отмене приказа МОН о новых рекомендациях по оцениванию учеников 5-9 классов набрала 25 тысяч голосов. Министерство образования теперь обязано рассмотреть требование о пересмотре системы оценивания.

Петиция с требованием отменить приказ МОН относительно новых рекомендаций по оцениванию учащихся 5-9 классов набрала необходимые 25 тысяч голосов и теперь должна быть рассмотрена Министерством образования. Об этом пишет УНН со ссылкой на петицию.

Петиция с требованием отменить приказ Министерства образования и науки Украины от 2 августа 2024 года, которым утверждены рекомендации по оценке результатов обучения учащихся 5-9 классов Новой украинской школы, набрала 25 091 подпись и теперь должна быть рассмотрена властями.

Данные рекомендации совсем не способствуют улучшению качества образовательного процесса, а только создают дополнительную бюрократическую нагрузку для учителей,

- говорится на сайте Кабмина.

Предлагается пересмотреть подход к оцениванию учащихся в общем среднем образовании и разработать более простые и эффективные методы.

Теперь МОН должно официально отреагировать на петицию.

Напомним

Образовательный Омбудсмен Надежда Лещик рассказала, что идея о предоставлении права оставлять учеников на второй год обучения на этапе дискуссии.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

Обществополитика
ministerstvo-obrazovaniya-i-nauki-ukrainiМинистерство образования и науки Украины
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