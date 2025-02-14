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05:23 • 12128 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122229 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 182451 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 146881 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 138477 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117168 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 107860 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102984 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 141628 перегляди

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Петиція про скасування наказу МОН щодо оцінювання школярів набрала 25 тис. голосів

Петиція про скасування наказу МОН щодо оцінювання школярів набрала 25 тис. голосів

Київ • УНН

 • 31398 перегляди

Петиція щодо скасування наказу МОН про нові рекомендації з оцінювання учнів 5-9 класів набрала 25 тисяч голосів. Міністерство освіти тепер зобов'язане розглянути вимогу про перегляд системи оцінювання.

Петиція з вимогою скасувати наказ МОН щодо нових рекомендацій з оцінювання учнів 5-9 класів набрала необхідні 25 тисяч голосів і тепер має бути розглянута Міністерством освіти. Про це пише УНН з посиланням на петицію.

Петиція з вимогою скасувати наказ Міністерства освіти і науки України від 2 серпня 2024 року, яким затверджено рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 5-9 класів Нової української школи, набрала 25 091 підпис і тепер має бути розглянута владою.

Дані рекомендації зовсім не сприяють покращенню якості освітнього процесу, а тільки створюють додаткове бюрократичне навантаження для вчителів,

- йдеться на сайті Кабміну.

Пропонується переглянути підхід до оцінювання учнів у загальній середній освіті та розробити більш прості та ефективні методи.

Тепер МОН має офіційно відреагувати на петицію.

Нагадаємо

Освітній Омбудсмен Надія Лещик розповіла, що ідея щодо надання права залишати учнів на другий рік навчання на етапі дискусії.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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