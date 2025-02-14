Петиція про скасування наказу МОН щодо оцінювання школярів набрала 25 тис. голосів
Київ • УНН
Петиція щодо скасування наказу МОН про нові рекомендації з оцінювання учнів 5-9 класів набрала 25 тисяч голосів. Міністерство освіти тепер зобов'язане розглянути вимогу про перегляд системи оцінювання.
Петиція з вимогою скасувати наказ МОН щодо нових рекомендацій з оцінювання учнів 5-9 класів набрала необхідні 25 тисяч голосів і тепер має бути розглянута Міністерством освіти. Про це пише УНН з посиланням на петицію.
Петиція з вимогою скасувати наказ Міністерства освіти і науки України від 2 серпня 2024 року, яким затверджено рекомендації щодо оцінювання результатів навчання учнів 5-9 класів Нової української школи, набрала 25 091 підпис і тепер має бути розглянута владою.
Дані рекомендації зовсім не сприяють покращенню якості освітнього процесу, а тільки створюють додаткове бюрократичне навантаження для вчителів,
Пропонується переглянути підхід до оцінювання учнів у загальній середній освіті та розробити більш прості та ефективні методи.
Тепер МОН має офіційно відреагувати на петицію.
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