Освітній Омбудсмен про пропозицію залишати школярів на другий рік: будемо ще говорити про це з МОН
Київ • УНН
Надія Лещик розповіла про ініціативу залишати учнів на другий рік навчання у тому ж класі. Пропозиція стосується переважно дітей, які відстають від програми через навчання за кордоном.
Ідея щодо надання права залишати учнів на другий рік навчання на етапі дискусії. Про це журналісту УНН повідомила Освітній Омбудсмен Надія Лещик та додала, що ще будуть говорити про це з МОН.
На етапі дискусії (ідея залишати учнів на другий рік – ред.) Поки що МОН не почав роботу на скільки мені відомо над цим питанням. Поки що реакцію МОН я не бачу, але будемо ще говорити з ними про це
Омбудсмен пояснила в чому полягає ідея пропозиції надати школам право залишати учнів на другий рік.
"Тут питання, якщо дитина за кордоном, то вона навчається на рік, на два менше, або навчається в інтеграційному класі. Тобто вона фактично не навчається в школі країни перебування. Потім вона повертається в Україну й ми розуміємо, що вона на один, два роки відстає від своїх однокласників. Саме для такої дитини необхідно передбачити за бажанням батьків, за рішенням педагогічної ради залишатися на другий рік. Саме в цьому полягала ідея", - розповіла Лещик.
Доповнення
У грудні 2024 року освітня омбудсменка Надія Лещик пропонувала надати школам право залишати учнів на другий рік через неуспішність або пропуски уроків.
Лещик зазначала, що подібна практика є розповсюдженою за кордоном; крім того ця ініціатива буде стосуватися невеликої кількості учнів.