Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН
Киев • УНН
Надежда Лещик рассказала об инициативе оставлять учеников на второй год обучения в том же классе. Предложение касается преимущественно детей, которые отстают от программы из-за обучения за рубежом.
Идея о предоставлении права оставлять учеников на второй год обучения на этапе дискуссии. Об этом журналисту УНН сообщила Образовательный Омбудсмен Надежда Лещик и добавила, что еще будут говорить об этом с МОН.
На этапе дискуссии (идея оставлять учеников на второй год - ред.) пока МОН не начал работу на сколько мне известно над этим вопросом. Пока реакцию МОН я не вижу, но будем еще говорить с ними об этом
Омбудсмен объяснила в чем заключается идея предложения предоставить школам право оставлять учеников на второй год.
«Здесь вопрос, если ребенок за границей, то он учится на год, на два меньше, или учится в интеграционном классе. То есть он фактически не учится в школе страны пребывания. Затем он возвращается в Украину и мы понимаем, что он на один, два года отстает от своих одноклассников. Именно для такого ребенка необходимо предусмотреть по желанию родителей, по решению педагогического совета оставаться на второй год. Именно в этом заключалась идея», - рассказала Лещик.
Дополнение
В декабре 2024 года образовательный омбудсмен Надежда Лещик предлагала предоставить школам право оставлять учеников на второй год из-за неуспеваемости или пропусков уроков.
Лещик отмечала, что подобная практика является распространенной за рубежом; кроме того эта инициатива будет касаться небольшого количества учеников.