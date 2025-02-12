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Образовательный Омбудсмен о предложении оставлять школьников на второй год: будем еще говорить об этом с МОН

Киев  •  УНН

 • 39471 просмотра

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Надежда Лещик рассказала об инициативе оставлять учеников на второй год обучения в том же классе. Предложение касается преимущественно детей, которые отстают от программы из-за обучения за рубежом.

Идея о предоставлении права оставлять учеников на второй год обучения на этапе дискуссии. Об этом журналисту УНН сообщила Образовательный Омбудсмен Надежда Лещик и добавила, что еще будут говорить об этом с МОН.

На этапе дискуссии (идея оставлять учеников на второй год - ред.) пока МОН не начал работу на сколько мне известно над этим вопросом. Пока реакцию МОН я не вижу, но будем еще говорить с ними об этом

- сказала Лещик.

Омбудсмен объяснила в чем заключается идея предложения предоставить школам право оставлять учеников на второй год.

«Здесь вопрос, если ребенок за границей, то он учится на год, на два меньше, или учится в интеграционном классе. То есть он фактически не учится в школе страны пребывания. Затем он возвращается в Украину и мы понимаем, что он на один, два года отстает от своих одноклассников. Именно для такого ребенка необходимо предусмотреть по желанию родителей, по решению педагогического совета оставаться на второй год. Именно в этом заключалась идея», - рассказала Лещик.

Дополнение

В декабре 2024 года образовательный омбудсмен Надежда Лещик предлагала предоставить школам право оставлять учеников на второй год из-за неуспеваемости или пропусков уроков.

Лещик отмечала, что подобная практика является распространенной за рубежом; кроме того эта инициатива будет касаться небольшого количества учеников.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
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