Лісовий про зарплати вчителів: з вересня - доплати, але грошей на масштабне підвищення немає

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36348 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 60681 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 62419 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 66469 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 77815 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 61670 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 59527 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 127725 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82986 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 232959 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
73%
Популярнi новини

На Рівненщині діти пошкодили ліхтарі біля пам’ятника загиблим в Афганістані: покарано батьків

9 квітня, 16:41 • 13699 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 16781 перегляди

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 11414 перегляди

Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

9 квітня, 17:34 • 10911 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 26532 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 96063 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 127725 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 232959 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 408723 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 400280 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 16928 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 23888 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24701 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26590 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76919 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Лісовий про зарплати вчителів: з вересня - доплати, але грошей на масштабне підвищення немає

Київ • УНН

 • 35191 перегляди

З початку нового навчального року вчителі отримають доплати у 2000 гривень. На зарплати педагогів у бюджеті-2025 закладено 103,2 млрд гривень, додатково виділено ще 12 млрд.

Лісовий про зарплати вчителів: з вересня - доплати, але грошей на масштабне підвищення немає

З початку нового навчального року українські вчителі отримають доплати обсягом 2 000 гривень. Водночас уряд поки не має можливості для одночасного підвищення зарплат усім категоріям педагогічних працівників. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у парламенті, передає УНН.

Деталі 

За словами Лісового, у Бюджеті-2025 було закладено 103,2 млрд гривень на зарплати вчителів. Додатково до цієї суми було виділено ще майже 12 млрд гривень.

"Таким чином ми отримали збільшення, але зафіксували це збільшення на 1 тисячу з початку навчального року і на 2 тисячі з початку навчального року 2025-2026-го. Це те збільшення в загальному обсязі 12 мільярдів, якого нам вдалося досягнути в цьому бюджеті", - заявив Лісовий.

Вчителі отримають подвійну доплату з вересня: скільки виділили з бюджету04.02.25, 13:48 • 65369 переглядiв

Окрім того, у МОН розробили кілька сценаріїв подальшого підвищення зарплат для всіх категорій педагогічних працівників – від дошкільної до вищої освіти. Однак реалізація сценарію одночасного підвищення потребує щонайменше 270 млрд гривень, що наразі є непосильним для державного бюджету в умовах війни.

"Якщо ми з вами, ви знаєте, можливо, таке джерело, будь ласка, давайте працювати з цим, тому що на сьогодні в контексті війни ми таких коштів не знаходимо", - заявив міністр.

Петиція про скасування наказу МОН щодо оцінювання школярів набрала 25 тис. голосів14.02.25, 15:58 • 31741 перегляд

Аліна Волянська

Аліна Волянська

СуспільствоПолітика
Brent
$64.90
Bitcoin
$82,241.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,110.12
Ethereum
$1,637.93