Лісовий про зарплати вчителів: з вересня - доплати, але грошей на масштабне підвищення немає
Київ • УНН
З початку нового навчального року вчителі отримають доплати у 2000 гривень. На зарплати педагогів у бюджеті-2025 закладено 103,2 млрд гривень, додатково виділено ще 12 млрд.
З початку нового навчального року українські вчителі отримають доплати обсягом 2 000 гривень. Водночас уряд поки не має можливості для одночасного підвищення зарплат усім категоріям педагогічних працівників. Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час години запитань до уряду у парламенті, передає УНН.
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За словами Лісового, у Бюджеті-2025 було закладено 103,2 млрд гривень на зарплати вчителів. Додатково до цієї суми було виділено ще майже 12 млрд гривень.
"Таким чином ми отримали збільшення, але зафіксували це збільшення на 1 тисячу з початку навчального року і на 2 тисячі з початку навчального року 2025-2026-го. Це те збільшення в загальному обсязі 12 мільярдів, якого нам вдалося досягнути в цьому бюджеті", - заявив Лісовий.
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Окрім того, у МОН розробили кілька сценаріїв подальшого підвищення зарплат для всіх категорій педагогічних працівників – від дошкільної до вищої освіти. Однак реалізація сценарію одночасного підвищення потребує щонайменше 270 млрд гривень, що наразі є непосильним для державного бюджету в умовах війни.
"Якщо ми з вами, ви знаєте, можливо, таке джерело, будь ласка, давайте працювати з цим, тому що на сьогодні в контексті війни ми таких коштів не знаходимо", - заявив міністр.
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