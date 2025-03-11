Закон о новой системе оплаты труда госслужащих не предусматривает повышения зарплаты для них - нардепы

Законопроект, который сегодня, 11 марта, был принят Верховной Радой относительно внедрения единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей, не предполагает повышения зарплаты для чиновников, как об этом сообщается в СМИ, пишет УНН.

Детали

К вниманию СМИ. Информация о том, что Верховная Рада якобы повысила зарплаты чиновников, не соответствует действительности

Нардеп Виталий Безгин уточнил, что законопроект исключительно делает оплату труда более прозрачной и, наоборот, ограничивает всевозможные надбавки и премии.

Контекст

Сегодня, 11 марта, Верховная Рада приняла правительственный законопроект относительно внедрения единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей.

Ряд СМИ и Telegram-каналов распространяли информацию со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка, что якобы после принятия законопроекта зарплаты чиновников должны вырасти до 70-90% от зарплат в частном секторе. Сам же Железняк заявил, что на повышение зарплаты нет средств в бюджете.

Я не знаю, кто придумал месседж, что зарплаты чиновников "должны вырасти на 70-90%" сразу после принятия №8222…. Но напомню, что для этого нет денег. Это легко проверить, открыв бюджет на 2025 год. Поэтому советую СМИ не перепечатывать глупости из анонимных телеграм-каналов