Закон о новой системе оплаты труда госслужащих не предусматривает повышения зарплаты для них - нардепы

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 17288 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 32980 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 67169 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 216846 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 124572 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 393164 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 312008 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214040 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244366 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255207 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
1м/с
59%
Популярные новости

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 16251 просмотра

Армия рф ударила баллистикой по Кривому Рогу: 12 погибших, более 50 раненых

4 апреля, 16:27 • 11962 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 12933 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15743 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 13218 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 134053 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 216848 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 393166 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255196 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 312010 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 4006 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 15748 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47008 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72452 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57514 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Закон о новой системе оплаты труда госслужащих не предусматривает повышения зарплаты для них - нардепы

Киев • УНН

 • 25477 просмотра

Верховная Рада приняла закон о новой системе оплаты труда госслужащих, который не предусматривает повышения зарплат. Законопроект направлен на внедрение прозрачной системы оплаты и ограничение надбавок.

Закон о новой системе оплаты труда госслужащих не предусматривает повышения зарплаты для них - нардепы

Законопроект, который сегодня, 11 марта, был принят Верховной Радой относительно внедрения единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей, не предполагает повышения зарплаты для чиновников, как об этом сообщается в СМИ, пишет УНН.

Детали

К вниманию СМИ. Информация о том, что Верховная Рада якобы повысила зарплаты чиновников, не соответствует действительности

- написала пресс-секретарь “Слуги народа” Юлия Палийчук.

Нардеп Виталий Безгин уточнил, что законопроект исключительно делает оплату труда более прозрачной и, наоборот, ограничивает всевозможные надбавки и премии.

Никаких бюджетных изменений и увеличения расходов на зарплаты чиновников этот законопроект не предполагает. Никаких"

- отметил Безгин.  

Контекст

Сегодня, 11 марта, Верховная Рада приняла правительственный законопроект относительно внедрения единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей.

Ряд СМИ и Telegram-каналов распространяли информацию со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка, что якобы после принятия законопроекта зарплаты чиновников должны вырасти до 70-90% от зарплат в частном секторе. Сам же Железняк заявил, что на повышение зарплаты нет средств в бюджете.

Я не знаю, кто придумал месседж, что зарплаты чиновников "должны вырасти на 70-90%" сразу после принятия №8222…. Но напомню, что для этого нет денег. Это легко проверить, открыв бюджет на 2025 год. Поэтому советую СМИ не перепечатывать глупости из анонимных телеграм-каналов

- написал Железняк.

Реформа оплаты труда госслужащих: Рада приняла законопроект11.03.25, 13:30 • 29326 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
Верховная Рада
Ярослав Железняк
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,876.00
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,816.96