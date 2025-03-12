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Зарплата свыше 30 тыс. гривен для полицейских: Рада приняла законопроект

Киев • УНН

 • 22310 просмотра

Рада приняла за основу законопроект №6506-1, предусматривающий установление оклада для полицейских в размере свыше 30 тыс. гривен. Однако это не будет касаться курсантов.

Зарплата свыше 30 тыс. гривен для полицейских: Рада приняла законопроект

Верховная Рада приняла за основу законопроект, который был зарегистрирован в парламенте еще в 2022 году, предусматривающий установление должностного оклада для полицейских в более 30 тыс. гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №6506-1 и нардепа Ярослава Железняка.

Детали

№6506-1 - изменений в ЗУ "О Национальной полиции" относительно осовременивания размера денежного обеспечения полицейских. За основу (261)

- сообщил Железняк.

Согласно законопроекту, должностной оклад полицейских не может составлять менее 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, то есть 30280 гривен.

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Однако такие оклады не будут касаться курсантов высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских.

В законопроекте указывается, что "денежное обеспечение полицейских должно обеспечивать достаточные материальные условия для надлежащего выполнения ими служебных обязанностей с учетом характера, интенсивности и опасности работы, обеспечивать отбор в полицию квалифицированных кадров, стимулировать достижение высоких результатов в служебной деятельности, компенсировать физические и интеллектуальные затраты работников полиции".

Денежное обеспечение полицейских состоит из:

  • должностного оклада;
    • доплаты за специальное звание;
      • надбавки за выслугу лет;
        • доплаты за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне;
          • доплаты за научную степень и/или ученое звание;
            • премии (размер которой в случае ее установления не может превышать 30 % должностного оклада).

                Также полицейским планируется выплачивать надбавки за выслугу лет в размерах: 

              • при наличии стажа службы в полиции от одного до двух лет - 5%, от двух до четырех лет – 10%;
                • от четырех до семи лет – 15%;
                  • от семи до десяти лет – 20%;
                    • от десяти до тринадцати лет – 25%;
                      • от тринадцати до шестнадцати лет – 30%;
                        • от шестнадцати до девятнадцати лет – 35%;
                          • от девятнадцати до двадцати двух лет – 40%;
                            • от двадцати двух до двадцати пяти лет – 45%;
                              • свыше двадцати пяти лет – 50% должностного оклада.

                                Порядок выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет полицейским утверждается Кабинетом министров

                                - говорится в проекте закона. 

                                Напомним

                                Верховная Рада приняла правительственный законопроект относительно внедрения единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей.

                                 Законопроект, который был принят Верховной Радой относительно внедрения единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей, не предусматривает повышения зарплаты для чиновников, как об этом сообщается в СМИ. 

                                Павел Башинский

                                Павел Башинский

                                Экономикаполитика
                                Верховная Рада
                                Ярослав Железняк
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