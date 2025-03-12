Зарплата свыше 30 тыс. гривен для полицейских: Рада приняла законопроект
Киев • УНН
Рада приняла за основу законопроект №6506-1, предусматривающий установление оклада для полицейских в размере свыше 30 тыс. гривен. Однако это не будет касаться курсантов.
Верховная Рада приняла за основу законопроект, который был зарегистрирован в парламенте еще в 2022 году, предусматривающий установление должностного оклада для полицейских в более 30 тыс. гривен. Об этом пишет УНН со ссылкой на карточку законопроекта №6506-1 и нардепа Ярослава Железняка.
Детали
№6506-1 - изменений в ЗУ "О Национальной полиции" относительно осовременивания размера денежного обеспечения полицейских. За основу (261)
Согласно законопроекту, должностной оклад полицейских не может составлять менее 10 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, то есть 30280 гривен.
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Однако такие оклады не будут касаться курсантов высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских.
В законопроекте указывается, что "денежное обеспечение полицейских должно обеспечивать достаточные материальные условия для надлежащего выполнения ими служебных обязанностей с учетом характера, интенсивности и опасности работы, обеспечивать отбор в полицию квалифицированных кадров, стимулировать достижение высоких результатов в служебной деятельности, компенсировать физические и интеллектуальные затраты работников полиции".
Денежное обеспечение полицейских состоит из:
- должностного оклада;
- доплаты за специальное звание;
- надбавки за выслугу лет;
- доплаты за работу, предусматривающую доступ к государственной тайне;
- доплаты за научную степень и/или ученое звание;
- премии (размер которой в случае ее установления не может превышать 30 % должностного оклада).
Также полицейским планируется выплачивать надбавки за выслугу лет в размерах:
- при наличии стажа службы в полиции от одного до двух лет - 5%, от двух до четырех лет – 10%;
- от четырех до семи лет – 15%;
- от семи до десяти лет – 20%;
- от десяти до тринадцати лет – 25%;
- от тринадцати до шестнадцати лет – 30%;
- от шестнадцати до девятнадцати лет – 35%;
- от девятнадцати до двадцати двух лет – 40%;
- от двадцати двух до двадцати пяти лет – 45%;
- свыше двадцати пяти лет – 50% должностного оклада.
Порядок выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет полицейским утверждается Кабинетом министров
Напомним
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Законопроект, который был принят Верховной Радой относительно внедрения единых подходов в оплате труда государственных служащих на основе классификации должностей, не предусматривает повышения зарплаты для чиновников, как об этом сообщается в СМИ.