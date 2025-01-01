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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Прожиточный минимум в 2025 году: измениться ли он по сравнению с 2024 годом

Прожиточный минимум в 2025 году: измениться ли он по сравнению с 2024 годом

Киев  •  УНН

 • 7145 просмотра

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Показатель влияет на социальные выплаты, пенсии, алименты и другие государственные гарантии.

В 2025 году прожиточный минимум и привязанные к нему социальные выплаты останутся на уровне 2024 года и в расчете на месяц составит 2920 гривен, пишет УНН

Детали 

Согласно закону «О Государственном бюджете Украины на 2025 год», с 1 января прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит 2920 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:

детей в возрасте до 6 лет - 2563 гривны;

детей в возрасте от 6 до 18 лет - 3196 гривен;

трудоспособных лиц - 3028 гривен;

трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, - 2102 гривни;

трудоспособных лиц, который применяется для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов, - 2102 гривни;

трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, - 1600 гривень;

лиц, утративших трудоспособность, - 2361 гривна;

лиц, утративших трудоспособность, который применяется для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения, в том числе по решениям суда, - 1600 гривень.

В Украине могут отменить прожиточный минимум: есть ли альтернатива17 авг. 2024, 13:47 • 25826 просмотров

Дополнение 

Прожиточный минимум - стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья набора продуктов питания, а также минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности.

Прожиточный минимум применяется для:

общей оценки уровня жизни в Украине, что является основой для реализации социальной политики и разработки отдельных государственных социальных программ;

установление размеров минимальной заработной платы и минимальной пенсии по возрасту, определение размеров социальной помощи, помощи семьям с детьми, пособия по безработице, а также стипендий и других социальных выплат исходя из требований Конституции Украины и законов Украины;

определение права на назначение социальной помощи;

определение государственных социальных гарантий и стандартов обслуживания и обеспечения в отраслях здравоохранения, образования, социального обслуживания и других;

установление величины необлагаемого минимума доходов граждан;

формирование госбюджета и местных бюджетов.

Также прожиточный минимум влияет на выплату алиментов. Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Для ребенка до 6 лет - 1281,5 гривен, а для ребенка до 18 лет - 1598 гривен. 

Прожиточный минимум влияет и на размер минимальной пенсии, которая рассчитывается из размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть минимальная пенсия в этом году составит 2361 гривен. 

Кроме того, размер прожиточного минимума влияет на размер пособия по беременности и родам, которое в соответствии с законом «О государственной помощи семьям с детьми», предоставляется в размере 100% среднемесячного дохода (стипендии, денежного обеспечения, пособия по безработице и т.д.) женщины. 

Для женщин, которые не работают и не состоят на учете в Центре занятости, сумма декретных выплат составляет 25% от размера прожиточного минимума, то есть 730 гривен.

Кабмин предложил не менять прожиточный минимум и минимальную зарплату в 2025 году14 сент. 2024, 14:23 • 33281 просмотр

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоЭкономика
ukrainaУкраина