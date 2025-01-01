Прожиточный минимум в 2025 году: измениться ли он по сравнению с 2024 годом
Киев • УНН
Показатель влияет на социальные выплаты, пенсии, алименты и другие государственные гарантии.
В 2025 году прожиточный минимум и привязанные к нему социальные выплаты останутся на уровне 2024 года и в расчете на месяц составит 2920 гривен, пишет УНН.
Детали
Согласно закону «О Государственном бюджете Украины на 2025 год», с 1 января прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит 2920 гривен, а для основных социальных и демографических групп населения:
детей в возрасте до 6 лет - 2563 гривны;
детей в возрасте от 6 до 18 лет - 3196 гривен;
трудоспособных лиц - 3028 гривен;
трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи, - 2102 гривни;
трудоспособных лиц, который применяется для определения должностных окладов работников других государственных органов, оплата труда которых регулируется специальными законами, а также работников налоговых и таможенных органов, - 2102 гривни;
трудоспособных лиц, который применяется для определения должностного оклада прокурора окружной прокуратуры, - 1600 гривень;
лиц, утративших трудоспособность, - 2361 гривна;
лиц, утративших трудоспособность, который применяется для определения размера доплаты за проживание на территориях радиоактивного загрязнения, в том числе по решениям суда, - 1600 гривень.
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Дополнение
Прожиточный минимум - стоимостная величина достаточного для обеспечения нормального функционирования организма человека, сохранения его здоровья набора продуктов питания, а также минимального набора непродовольственных товаров и минимального набора услуг, необходимых для удовлетворения основных социальных и культурных потребностей личности.
Прожиточный минимум применяется для:
общей оценки уровня жизни в Украине, что является основой для реализации социальной политики и разработки отдельных государственных социальных программ;
установление размеров минимальной заработной платы и минимальной пенсии по возрасту, определение размеров социальной помощи, помощи семьям с детьми, пособия по безработице, а также стипендий и других социальных выплат исходя из требований Конституции Украины и законов Украины;
определение права на назначение социальной помощи;
определение государственных социальных гарантий и стандартов обслуживания и обеспечения в отраслях здравоохранения, образования, социального обслуживания и других;
установление величины необлагаемого минимума доходов граждан;
формирование госбюджета и местных бюджетов.
Также прожиточный минимум влияет на выплату алиментов. Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка составляет не менее 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. Для ребенка до 6 лет - 1281,5 гривен, а для ребенка до 18 лет - 1598 гривен.
Прожиточный минимум влияет и на размер минимальной пенсии, которая рассчитывается из размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, то есть минимальная пенсия в этом году составит 2361 гривен.
Кроме того, размер прожиточного минимума влияет на размер пособия по беременности и родам, которое в соответствии с законом «О государственной помощи семьям с детьми», предоставляется в размере 100% среднемесячного дохода (стипендии, денежного обеспечения, пособия по безработице и т.д.) женщины.
Для женщин, которые не работают и не состоят на учете в Центре занятости, сумма декретных выплат составляет 25% от размера прожиточного минимума, то есть 730 гривен.
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