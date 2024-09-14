Кабмин предложил не менять прожиточный минимум и минимальную зарплату в 2025 году

В Государственном бюджете на 2025 год заложен прожиточный минимум в сумме 2920 грн, а минимальная заработная плата в 8000 грн, что не отличается от прожиточного минимума в 2024 году. Об этом пишет УНН со ссылкой на проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2025 год".

Детали

С 1 января 2025 года в Украине прожиточный минимум составит 2920 гривен на одного человека в месяц. Для различных социальных и демографических групп установлены следующие показатели:

Дети до 6 лет - 2563 грн.

Дети от 6 до 18 лет - 3196 грн.

Трудоспособные лица - 3028 грн.

Для судей и работников государственных органов, таможни, налоговой и прокуратуры базовый размер должностного оклада будет определяться суммой 2102 грн.

Лица, утратившие трудоспособность - 2361 грн, а для тех, кто проживает на радиоактивно загрязненных территориях, - 1600 грн.

Также не изменится и минимальная заработная плата, она так и останется на уровне 8 000 грн.

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Кроме того, минимальная зарплата, которая применяется для исчисления выплат по решениям суда, будет определяться на основе прожиточного минимума, указанного в законе, и будет составлять 2102 гривны.

Напомним

Руководительница Минсоцполитики сообщила о планах заменить прожиточный минимум индивидуальной социальной выплатой. Новая система будет учитывать состав семьи и будет предоставляться для ухода при потере трудоспособности и поддержки лиц, столкнувшихся с бедностью.

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