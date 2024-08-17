В Украине могут отменить прожиточный минимум: есть ли альтернатива

В Украине запланирована замена прожиточного минимума специальной социальной выплатой, что, предполагается, окажет положительное влияние на социальную систему и экономику страны. Об этом сообщила министр труда и социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона, передает УНН.

Жолнович отметила, что размер новой социальной помощи будет устанавливаться индивидуально для каждого, учитывая состав семьи.

"Мы хотим отойти от прожиточного минимума. К этому привязаны штрафы, должностные оклады и тому подобное. Для нас очень важно это разъединить", - подчеркнула Жолнович.

По словам министра социальной политики, новая базовая выплата будет предоставляться в таких случаях:

- для ухода в случае потери трудоспособности;

- для финансовой поддержки лиц, столкнувшихся с бедностью.

Она также отметила, что текущий размер прожиточного минимума не отражает реальных потребностей, поскольку он является слишком низким.

Напомним

С 2024 года вырос прожиточный минимум и привязанные к нему социальные выплаты.