В Украине могут отменить прожиточный минимум: есть ли альтернатива
Киев • УНН
Руководительница Минсоцполитики сообщила о планах заменить прожиточный минимум индивидуальной социальной выплатой. Новая система будет учитывать состав семьи и будет предоставляться для ухода при потере трудоспособности и поддержки лиц, столкнувшихся с бедностью.
В Украине запланирована замена прожиточного минимума специальной социальной выплатой, что, предполагается, окажет положительное влияние на социальную систему и экономику страны. Об этом сообщила министр труда и социальной политики Оксана Жолнович в эфире телемарафона, передает УНН.
Жолнович отметила, что размер новой социальной помощи будет устанавливаться индивидуально для каждого, учитывая состав семьи.
"Мы хотим отойти от прожиточного минимума. К этому привязаны штрафы, должностные оклады и тому подобное. Для нас очень важно это разъединить", - подчеркнула Жолнович.
По словам министра социальной политики, новая базовая выплата будет предоставляться в таких случаях:
- для ухода в случае потери трудоспособности;
- для финансовой поддержки лиц, столкнувшихся с бедностью.
Она также отметила, что текущий размер прожиточного минимума не отражает реальных потребностей, поскольку он является слишком низким.
Напомним
С 2024 года вырос прожиточный минимум и привязанные к нему социальные выплаты.