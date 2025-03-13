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Рада призывает запретить участие россиян и белорусов в международных спортивных соревнованиях: принято постановление

Киев • УНН

 • 15236 просмотра

ВР приняла постановление с призывом запретить участие спортсменов из рф и беларуси в международных соревнованиях. Также предлагается усилить санкции против их спортивных организаций.

Рада призывает запретить участие россиян и белорусов в международных спортивных соревнованиях: принято постановление

Верховная Рада Украины приняла постановление, в котором призывает к запрету участия спортсменов из россии и беларуси в международных соревнованиях. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Telegram в четверг, пишет УНН.

Детали

"Верховная Рада приняла постановление с призывом запретить участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях и усилить санкции против их спортивных организаций", - говорится в сообщении.

Как сообщает нардеп, "за" проголосовало 279 депутатов.

Дополнение

В частности, предлагается главам государств, парламентам и правительствам демократических государств мира поддержать инициативу о полном запрете участия российских и белорусских спортсменов в международных спортивных соревнованиях, даже в нейтральном статусе, до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины, восстановления территориальной целостности нашего государства в международно признанных границах и принять соответствующие меры.

Также, постановление призывает Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, Международную ассоциацию Всемирных игр и международные спортивные федерации соблюдать принципы Олимпийской хартии и уставов международных спортивных организаций, а именно:

  • не допускать спортсменов из российской федерации и республики беларусь к участию в международных соревнованиях, учитывая их причастность к нарушению международного права и этических норм спорта;
    • отменить решение о допуске российских и белорусских спортсменов к международным спортивным соревнованиям, в частности XXV Дефлимпийских Игр, которые состоятся с 15 по 26 ноября 2025 года в Японии;
      • запретить участие спортсменов, судей, представителей спортивных организаций и других официальных лиц из российской федерации и республики беларусь в XII Всемирных играх, которые состоятся с 7 по 17 августа 2025 года в Китае;
        • исключить из своего состава спортивные организации российской федерации, которые включили в свой состав региональные спортивные организации или аналогичные структурные элементы с временно оккупированных территорий Украины.

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          "Принятие проекта Постановления будет способствовать не допуску российских и белорусских спортсменов к международным спортивным соревнованиям, исключению спортивных организаций российской федерации, которые включили в свой состав региональные спортивные организации или аналогичные структурные элементы с временно оккупированных территорий Украины из состава Международного олимпийского комитета, Международного паралимпийского комитета, Международной ассоциации Всемирных игр и международных спортивных федераций, а также усилению санкций против спортивных организаций российской федерации и республики беларусь", - говорится в сообщении.

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          Алина Волянская

          Алина Волянская

          спортполитика
          Алексей Гончаренко
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