Автопарк для перевозок планируют расширить за счет гуманитарной помощи: Рада поддержала
Киев • УНН
Верховная Рада поддержала законопроект, позволяющий коммунальным предприятиям использовать технику, полученную в качестве гуманитарной помощи, для пассажирских перевозок. Это касается автобусов, трамваев и другого транспорта.
Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект, который позволит коммунальным предприятиям, осуществляющим перевозки, использовать технику, которая была передана в качестве гуманитарной помощи. Об этом пишет УНН со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка и карточку законопроекта №12177-1.
Детали
"№12177-1 - условия для возможности использования коммунальными предприятиями транспортных средств, полученных в качестве гуманитарной помощи, для пассажирских перевозок. За основу (288)", - сообщил Железняк.
В соответствии с законопроектом, в течение военного положения и в течение 12 месяцев с его отмены получателями гуманитарной помощи могут быть коммунальные предприятия, которые являются автомобильными перевозчиками.
Признаются гуманитарной помощью автобусы, электробусы, трамвайные вагоны, троллейбусы, вагоны метрополитена.
Гуманитарную помощь нельзя передавать или отчуждать другим лицам, кроме случаев безвозмездного отчуждения или передачи другому получателю гуманитарной помощи.
Использование гуманитарной помощи для перевозок не считается получением прибыли, если это осуществляется коммунальными предприятиями.
Напомним
Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предоставляет разрешение на использование на коммунальных предприятиях техники, которая была передана международными партнерами в качестве помощи.