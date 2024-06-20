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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Комунальники зможуть використовувати техніку, завезену як гуманітарна допомога: Рада підтримала законопроєкт

Київ • УНН

 • 19047 перегляди

Комунальні служби зможуть використовувати обладнання, ввезене в якості гуманітарної допомоги, під час воєнного стану і протягом 12 місяців після його припинення.

Комунальники зможуть використовувати техніку, завезену як гуманітарна допомога: Рада підтримала законопроєкт

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який надає дозвіл на використання на комунальних підприємствах техніки, що була передана міжнародними партнерами як допомога. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та картку законопроєкту №11151-1.

Деталі

"№11155-1 - на період воєнного стану поширює коло набувачів гуманітарної допомоги, для задоволення потреб енергетики, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення. За основу - 256", - повідомив Железняк.

Законопроєкт передбачає, що на період дії воєнного стану та протягом 12 місяців з дня його припинення, набувачами гуманітарної допомоги можуть бути підприємства, які забезпечують централізоване водопостачання та водовідведення, а також постачання теплової енергії.

Нагадаємо

З 1 квітня завезти гуманітарну допомогу до України можливо лише з використанням Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.

Павло Башинський

Павло Башинський

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