Комунальники зможуть використовувати техніку, завезену як гуманітарна допомога: Рада підтримала законопроєкт
Київ • УНН
Комунальні служби зможуть використовувати обладнання, ввезене в якості гуманітарної допомоги, під час воєнного стану і протягом 12 місяців після його припинення.
Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який надає дозвіл на використання на комунальних підприємствах техніки, що була передана міжнародними партнерами як допомога. Про це пише УНН з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка та картку законопроєкту №11151-1.
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"№11155-1 - на період воєнного стану поширює коло набувачів гуманітарної допомоги, для задоволення потреб енергетики, централізованого водопостачання, централізованого водовідведення. За основу - 256", - повідомив Железняк.
Законопроєкт передбачає, що на період дії воєнного стану та протягом 12 місяців з дня його припинення, набувачами гуманітарної допомоги можуть бути підприємства, які забезпечують централізоване водопостачання та водовідведення, а також постачання теплової енергії.
Нагадаємо
З 1 квітня завезти гуманітарну допомогу до України можливо лише з використанням Автоматизованої системи реєстрації гуманітарної допомоги.