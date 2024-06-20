Верховная Рада приняла за основу законопроект, который предоставляет разрешение на использование на коммунальных предприятиях техники, которая была передана международными партнерами в качестве помощи. Об этом пишет УНН со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка на карточку законопроекта №11151-1.

Детали

"№11155-1 - на период военного положения распространяет круг приобретателей гуманитарной помощи, для удовлетворения потребностей энергетики, централизованного водоснабжения, централизованного водоотведения. За основу-256", - сообщил Железняк.

Законопроект предусматривает, что на период действия военного положения и в течение 12 месяцев со дня его прекращения, приобретателями гуманитарной помощи могут быть предприятия, которые обеспечивают централизованное водоснабжение и водоотведение, а также поставки тепловой энергии.

Напомним

С 1 апреля завезти гуманитарную помощь в Украину возможно только с использованием автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи.