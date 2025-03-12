Автопарк для перевезень планують розширити за рахунок гуманітарної допомоги: Рада підтримала

Верховна Рада ухвалила за основу урядовий законопроєкт, який дозволить комунальним підприємствам, що здійснюють перевезення, використовувати техніку, яка була передана як гуманітарна допомога. Про це пише УНН з посиланням на нардепа Ярослава Железняка та картку законопроєкту №12177-1.

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"№12177-1 - умови для можливості використання комунальними підприємствами транспортних засобів, отриманих як гуманітарна допомога, для пасажирських перевезень. За основу (288)", - повідомив Железняк.

Відповідно до законопроєкту, протягом воєнного стану та протягом 12 місяців з його скасування набувачами гуманітарної допомоги можуть бути комунальні підприємтсва, які є автомобільними перевізниками.

Визнаються гуманітарною допомогою автобуси, електробуси, трамвайні вагони, тролейбуси, вагони метрополітену.

Гуманітарну допомогу не можна передавати або відчужувати іншим особам, окрім випадків безоплатного відчуження або передачі іншому набувачу гуманітарної допомоги.

Використання гуманітарної допомоги для перевезень не вважається отриманням прибутку, якщо це здійснюється комунальними підприємствами.

Нагадаємо

Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт, який надає дозвіл на використання на комунальних підприємствах техніки, що була передана міжнародними партнерами як допомога.