Международная федерация дзюдо разрешила спортсменам из рф снова выступать под национальным флагом

$42.300.10
48.950.00
ukenru
11:46 • 164 просмотра
В Сумах, Полтаве, Харькове и Донецкой области самая сложная ситуация с электроснабжением – "Укрэнерго"
11:04 • 1514 просмотра
11 новых маршрутов и ежечасное движение между Львовом и Киевом: в декабре запускают новый график поездов
08:20 • 8368 просмотра
Германия разрабатывает секретный план на случай войны с россией - WSJ
Эксклюзив
07:45 • 18295 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
07:27 • 13873 просмотра
Новый спецпосланник США предупредил Европу, что РФ накапливает ракеты - NYT
27 ноября, 01:49 • 35183 просмотра
Сначала мирное соглашение: Рубио выдвинул условие для предоставления Украине гарантий безопасности - Politico
26 ноября, 15:50 • 35750 просмотра
Если мы хотим предотвратить дальнейшую войну, то следует ограничить армию России - Каллас
26 ноября, 15:49 • 70664 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto
26 ноября, 15:41 • 34382 просмотра
Мирный план Трампа является попыткой создать механизм для прекращения войны - Подоляк
26 ноября, 15:07 • 31725 просмотра
Воздушные силы ВСУ показали истребитель Mirage 2000 в работеVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.1м/с
90%
751мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
россия штампует фейковые иски против Украины во временно оккупированном Крыму - ЦНС27 ноября, 02:18 • 22869 просмотра
ССО показали ликвидацию члена вражеской ДРГ и взятие в плен еще двух на Донецком направленииVideo27 ноября, 02:50 • 16002 просмотра
"Подонки и уроды": Трамп эмоционально воспринял материал The New York Times о своем старении27 ноября, 03:23 • 23098 просмотра
ISW: Россия сможет полностью захватить Донецкую область в августе 2027 года при текущих темпах продвижения27 ноября, 04:30 • 10086 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"06:49 • 9022 просмотра
публикации
"Ленивые" лайфхаки для уборки, которые действительно работают: простые способы поддерживать порядок без лишних усилийPhoto09:33 • 8770 просмотра
Черная пятница без рисков: как не стать жертвой мошенников и действительно выгодно покупать
Эксклюзив
07:45 • 18321 просмотра
Глубокий кризис в антикоррупционной инфраструктуре. Почему дело Миндича не сняло вопросов к НАБУ и САП, а лишь их усилило26 ноября, 16:04 • 35236 просмотра
Odrex "сбрасывает кожу": как одесская клиника перерегистрирует бизнес в попытке уйти от ответственностиPhoto26 ноября, 15:49 • 70686 просмотра
Чемпионат мира-2026 впервые в трех странах: что известно о местах, формате и шансах УкраиныPhotoVideo26 ноября, 14:17 • 39420 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Урсула фон дер Ляйен
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Великобритания
Женева
Реклама
УНН Lite
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"06:49 • 9348 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 41587 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 75568 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 91650 просмотра
Вторая часть "Wicked" бьет рекорды проката24 ноября, 07:49 • 91343 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Шахед-136
Дипломатка
Золото

Международная федерация дзюдо разрешила спортсменам из рф снова выступать под национальным флагом

Киев • УНН

 • 28 просмотра

Исполнительный комитет IJF проголосовал за восстановление полноценного национального представительства российских спортсменов. Они будут иметь право соревноваться под своим национальным флагом, с гимном и символикой, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби 2025 года.

Международная федерация дзюдо разрешила спортсменам из рф снова выступать под национальным флагом

В четверг, 27 ноября, Исполнительный комитет IJF проголосовал за восстановление полноценного национального представительства российских спортсменов. В заявлении организации говорится, что представители россии снова будут иметь право соревноваться под своим национальным флагом, с гимном и символикой, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби 2025 года. Об этом говорится на официальном сайте организации, пишет УНН.

Детали

В федерации пояснили, что после решения в мае 2025 года разрешить белорусским спортсменам возвращаться к национальной символике, они "считают целесообразным" предоставить такие же условия и россиянам. В IJF отметили, что Россия якобы "исторически была одной из ведущих стран в этом виде спорта", и ее возвращение, по их мнению, усилит конкуренцию на международных турнирах.

Федерация заявила, что стремится обеспечить равные условия для всех участников и придерживается принципов недискриминации, закрепленных в Олимпийской хартии. В IJF подчеркнули, что спортсмены не отвечают за действия своих правительств, а организация должна защищать атлетов и "сохранять нейтральность спорта".

В заявлении также говорится, что дзюдо основывается "на ценностях мира, солидарности и дружбы", а спорт должен оставаться независимым от политического влияния.

Исполнительный комитет IJF проголосовал за разрешение россиянам выступать с национальными символами, начиная с турнира Abu Dhabi Grand Slam 2025.

Напомним

В мае 2025 года НОК Беларуси заявил, что Международная федерация дзюдо допустила их атлетов к соревнованиям под государственной символикой с 1 июня 2025 года. Однако официального объявления о снятии санкций на тот момент не было.

Ольга Розгон

СпортНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Беларусь
Абу-Даби