Международная федерация дзюдо разрешила спортсменам из рф снова выступать под национальным флагом

В четверг, 27 ноября, Исполнительный комитет IJF проголосовал за восстановление полноценного национального представительства российских спортсменов. В заявлении организации говорится, что представители россии снова будут иметь право соревноваться под своим национальным флагом, с гимном и символикой, начиная с турнира Большого шлема в Абу-Даби 2025 года. Об этом говорится на официальном сайте организации, пишет УНН.

Детали

В федерации пояснили, что после решения в мае 2025 года разрешить белорусским спортсменам возвращаться к национальной символике, они "считают целесообразным" предоставить такие же условия и россиянам. В IJF отметили, что Россия якобы "исторически была одной из ведущих стран в этом виде спорта", и ее возвращение, по их мнению, усилит конкуренцию на международных турнирах.

Федерация заявила, что стремится обеспечить равные условия для всех участников и придерживается принципов недискриминации, закрепленных в Олимпийской хартии. В IJF подчеркнули, что спортсмены не отвечают за действия своих правительств, а организация должна защищать атлетов и "сохранять нейтральность спорта".

В заявлении также говорится, что дзюдо основывается "на ценностях мира, солидарности и дружбы", а спорт должен оставаться независимым от политического влияния.

Исполнительный комитет IJF проголосовал за разрешение россиянам выступать с национальными символами, начиная с турнира Abu Dhabi Grand Slam 2025.

Напомним

В мае 2025 года НОК Беларуси заявил, что Международная федерация дзюдо допустила их атлетов к соревнованиям под государственной символикой с 1 июня 2025 года. Однако официального объявления о снятии санкций на тот момент не было.