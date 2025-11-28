У рф заявили, що їхнім гімнастам дозволили повернутися до європейських змагань: уже заговорили про шлях до кваліфікації на Олімпіаду

$42.190.11
Ексклюзив
13:56 • 2872 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:08 • 6084 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
13:03 • 4876 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
11:00 • 20482 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
09:41 • 16846 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
09:17 • 16427 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 28657 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 19033 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
28 листопада, 06:35 • 17262 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
28 листопада, 06:29 • 14894 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
Популярнi новини
Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІPhoto28 листопада, 06:12 • 16471 перегляди
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежахVideo28 листопада, 07:16 • 16853 перегляди
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися28 листопада, 07:24 • 19717 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми 28 листопада, 07:39 • 19148 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 18109 перегляди
Публікації
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
13:56 • 2872 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі12:04 • 11595 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto11:00 • 20482 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер10:45 • 18316 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 28658 перегляди
УНН Lite
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 21086 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 38406 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 58622 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 91397 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 106428 перегляди
У рф заявили, що їхнім гімнастам дозволили повернутися до європейських змагань: уже заговорили про шлях до кваліфікації на Олімпіаду

Київ • УНН

 • 968 перегляди

Конгрес Європейської гімнастики проголосував за відновлення допуску російських спортсменів до змагань. Це нібито відкриває доступ до кваліфікаційних турнірів на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі.

У рф заявили, що їхнім гімнастам дозволили повернутися до європейських змагань: уже заговорили про шлях до кваліфікації на Олімпіаду

У федерації гімнастики рф заявили, що "конгрес Європейської гімнастики проголосував за відновлення допуску російських спортсменів до змагань під егідою організації", пише УНН.

Деталі

Як стверджується, рішення стосується всіх п'яти видів спорту, що входять до компетенції цієї організації: спортивної гімнастики, художньої гімнастики, стрибків на батуті, спортивної акробатики та спортивної аеробіки.

У російській федерації стверджують, що "для спортивної та художньої гімнастики це відкриває доступ до кваліфікаційних турнірів, на яких відбувається відбір на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі".

"У стрибках на батуті спортсмени можуть відбиратися на Олімпіаду, оминаючи європейські змагання", - заявляються у російській федерації.

Як вказано, рішення стосується дозволу повернення російських спортсменів на європейські змагання. Як пишуть росЗМІ, йдеться про допуск російських атлетів до участі у турнірах організації у нейтральному статусі.

Доповнення

У 2022 році Європейська гімнастика (EG) та Міжнародна федерація гімнастики (FIG) усунули російських спортсменів від участі у міжнародних турнірах через війну рф проти України. У 2024 році FIG допустила їх до змагань у нейтральному статусі.

МОК не виключає участі росіян і білорусів в Олімпіаді-2026, але спортсменам ставлять умови участі27.07.25, 09:46 • 5121 перегляд

Юлія Шрамко

СпортНовини Світу
російська пропаганда
Лос-Анджелес