У рф заявили, що їхнім гімнастам дозволили повернутися до європейських змагань: уже заговорили про шлях до кваліфікації на Олімпіаду

У федерації гімнастики рф заявили, що "конгрес Європейської гімнастики проголосував за відновлення допуску російських спортсменів до змагань під егідою організації", пише УНН.

Деталі

Як стверджується, рішення стосується всіх п'яти видів спорту, що входять до компетенції цієї організації: спортивної гімнастики, художньої гімнастики, стрибків на батуті, спортивної акробатики та спортивної аеробіки.

У російській федерації стверджують, що "для спортивної та художньої гімнастики це відкриває доступ до кваліфікаційних турнірів, на яких відбувається відбір на Олімпійські ігри 2028 року в Лос-Анджелесі".

"У стрибках на батуті спортсмени можуть відбиратися на Олімпіаду, оминаючи європейські змагання", - заявляються у російській федерації.

Як вказано, рішення стосується дозволу повернення російських спортсменів на європейські змагання. Як пишуть росЗМІ, йдеться про допуск російських атлетів до участі у турнірах організації у нейтральному статусі.

Доповнення

У 2022 році Європейська гімнастика (EG) та Міжнародна федерація гімнастики (FIG) усунули російських спортсменів від участі у міжнародних турнірах через війну рф проти України. У 2024 році FIG допустила їх до змагань у нейтральному статусі.

