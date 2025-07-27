МОК не виключає участі росіян і білорусів в Олімпіаді-2026, але спортсменам ставлять умови участі

Міжнародний олімпійський комітет розглядає допуск спортсменів з росії та білорусі до зимових Ігор 2026 року лише у статусі "нейтральних". Критерії участі будуть суворими: жодної підтримки війни та зв’язків з армією чи силовими структурами.

Міжнародний олімпійський комітет розглядає сценарій допуску спортсменів з росії та білорусі до зимових Ігор 2026 року тільки у статусі "нейтральних". Як заявила президентка МОК Кірсті Ковентрі, критерії участі будуть такими ж суворими, як і для Олімпіади в Парижі: жодної підтримки війни, жодних зв’язків з армією чи силовими структурами, пише УНН із посиланням на SkiNordique. Деталі Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ще не прийняв остаточного рішення щодо участі російських та білоруських спортсменів у зимових Іграх 2026 року в Мілані-Кортіні, але, попередньо готовий дотримуватися тієї ж логіки, що й для Парижа-2024. Ми не будемо поспішати щодо зустрічей у вересні та грудні, але, ймовірно, рухатимемося в тому ж напрямку, що й у Парижі - сказала президентка МОК Кірсті Ковентрі газеті L'Equipe. Для участі в Паризькій Олімпіаді спортсмени з цих двох країн мали відповідати суворим критеріям: кваліфікуватися на спортивний захід, довести, що вони активно не підтримують війну в Україні та не мають зв'язків з військовими. Група експертів, створена в березні, ретельно перевірила їхні профілі на основі різних джерел, включаючи офіційні списки спортсменів, пов'язаних з військовими або охоронними клубами, опубліковані в росії та білорусі. До змагань допускалися лише ті, кого було затверджено як "нейтральних індивідуальних спортсменів". Такий суворий підхід цілком може бути повторений у 2026 році. Українська чемпіонка світу з фехтування відмовилася від фото з росіянином на церемонії нагородження