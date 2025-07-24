Українська чемпіонка світу з фехтування відмовилася від фото з росіянином на церемонії нагородження

Українська чемпіонка світу з фехтування Влада Харькова відмовилася від спільного фото з російським спортсменом кирилом бородачовим, який став віцечемпіоном у чоловічій рапірі. Про це повідомляє НОК України, інформує УНН.

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Зазначається, що українка показала силу не лише у бою, а й у принципах.

Влада відмовилася від спільного фото з призерами першого змагального дня, серед яких був представник країни-агресора. Вона повернулася на подіум, щоб зафільмувати історичний момент, лише після того, як "нейтральний атлет" покинув п'єдестал пошани - йдеться у повідомленні.

У НОК України назвали це гідною і сміливою позиція, яка заслуговує глибокої поваги.

"Наші спортсмени - не просто чемпіони, вони - голос України у світі!" - додали в НОК.

Нагадаємо

У середу, 23 липня, українська шпажистка Влада Харькова принесла збірній Україні першу нагороду на чемпіонаті світу з фехтування. У фіналі Харькова перемогла з рахунком 15:14 бронзову призерку Олімпіади-2020 Катріну Лехіс з Естонії.

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