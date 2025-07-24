Украинская чемпионка мира по фехтованию отказалась от фото с россиянином на церемонии награждения

Украинская чемпионка мира по фехтованию Влада Харькова отказалась от совместного фото с российским спортсменом кириллом бородачевым, который стал вице-чемпионом в мужской рапире. Об этом сообщает НОК Украины, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что украинка показала силу не только в бою, но и в принципах.

Влада отказалась от совместного фото с призерами первого соревновательного дня, среди которых был представитель страны-агрессора. Она вернулась на подиум, чтобы запечатлеть исторический момент, только после того, как "нейтральный атлет" покинул пьедестал почета - говорится в сообщении.

В НОК Украины назвали это достойной и смелой позицией, которая заслуживает глубокого уважения.

"Наши спортсмены - не просто чемпионы, они - голос Украины в мире!" - добавили в НОК.

Напомним

В среду, 23 июля, украинская шпажистка Влада Харькова принесла сборной Украины первую награду на чемпионате мира по фехтованию. В финале Харькова победила со счетом 15:14 бронзовую призерку Олимпиады-2020 Катрину Лехис из Эстонии.

Универсиада-2025: тхэквондист Гарбар принес Украине третье золото