Универсиада-2025: тхэквондист Гарбар принес Украине третье золото

Тхэквондист Артем Гарбар завоевал для Украины третью золотую медаль на Всемирной летней Универсиаде - 2025, сообщили в среду в Минмолодежьспорта, пишет УНН.

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"Третье золото для Украины на FISU World Summer Games 2025", - отметили в Минмолодежьспорта.

Артем Гарбар, чемпион Универсиады-2025 по тхэквондо (ВТФ), поделился эмоциями после победы: "Я очень благодарен за то, что в меня верили. Я очень горжусь своей страной. Это третья золотая награда у нас. Я очень старался, чтобы выиграть этот бой".

Всего в шестой соревновательный день в копилке нашей сборной оказалось еще две медали.

Помимо золота, медальная коллекция сборной пополнилась бронзой. В метании диска отличился легкоатлет Михаил Брудин. Его результат - 60 метров 71 сантиметр.

"Я ехал сюда, чтобы метнуть 60 и 61, или 60 метров 20 сантиметров. Так я очень счастлив сделать этот результат - 60.71 м", - поделился впечатлениями бронзовый призер Михаил Брудин.

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