Универсиада-2025: тхэквондист Гарбар принес Украине третье золото

$41.770.05
48.870.07
ukenru
Инструмент сохранения бизнеса: юристы о преимуществах превентивной реструктуризации для компаний и банков
Эксклюзив
10:37 • 24426 просмотра
Инструмент сохранения бизнеса: юристы о преимуществах превентивной реструктуризации для компаний и банков
09:26 • 28564 просмотра
"Договорились, что все будут работать исключительно конструктивно": Зеленский собрал руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов
Эксклюзив
08:25 • 43894 просмотра
Мужчина умер во время задержания полицией в Винницкой области: за дело взялось ГБР
07:59 • 53219 просмотра
Переговоры между Украиной и россией состоятся в Стамбуле около 19:00 - источники
06:28 • 125072 просмотра
Третий раунд переговоров в Стамбуле: каковы главные цели и чего стоит ожидать
23 июля, 05:05 • 74476 просмотра
50 дней Трампа для РФ: срок не фиксирован - Госдеп
22 июля, 22:51 • 75167 просмотра
Антикоррупционную инфраструктуру Украины необходимо очистить от российского влияния - Зеленский
22 июля, 18:15 • 83642 просмотра
Умер легендарный рок-музыкант Оззи Осборн
Эксклюзив
22 июля, 15:21 • 120899 просмотра
Новая обложка TIME Kidnapping привлекла внимание всего мира к боли Украины - Елена Соседка
Эксклюзив
22 июля, 14:31 • 114416 просмотра
Уголовное дело ударит по репутации АРМА: эксперт отмечает, что аудит работы агентства нужен был “еще вчера”
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+26°
6.3м/с
44%
745мм
Популярные новости
Украина заключила новые контракты на дроны-перехватчики на 3 миллиарда гривен - Зеленский23 июля, 02:46 • 37724 просмотра
Financial Times: Война в Украине определит будущее всего мира23 июля, 03:12 • 85440 просмотра
Знак зодиака Лев: характеристика самого яркого огненного знака23 июля, 05:00 • 146483 просмотра
Зеленский получил доклад главы МВД об обстоятельствах гибели командира бригады "Лють"06:19 • 28738 просмотра
ГБР начало расследование аварии истребителя Mirage-2000: что известно10:12 • 24736 просмотра
публикации
Инструмент сохранения бизнеса: юристы о преимуществах превентивной реструктуризации для компаний и банков
Эксклюзив
10:37 • 24428 просмотра
Третий раунд переговоров в Стамбуле: каковы главные цели и чего стоит ожидать06:28 • 125075 просмотра
Знак зодиака Лев: характеристика самого яркого огненного знака23 июля, 05:00 • 148208 просмотра
Поправки к Defence City: шанс на восстановление критически необходимой поддержки украинской авиации22 июля, 10:46 • 193854 просмотра
Еще один "влиятельный": после Христенко правоохранители должны обратить внимание на нардепа Кузьминых22 июля, 07:18 • 239886 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Александр Сырский
Руслан Кравченко
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Турция
Сумская область
Харьковская область
Реклама
УНН Lite
Брюс Уиллис не может говорить, читать и ходить из-за ухудшения состояния – СМИ22 июля, 16:54 • 95966 просмотра
Расследование в отношении Kneecap по поводу выступления на Glastonbury прекращено19 июля, 07:54 • 220549 просмотра
Пять сериалов о магических приключениях: что посмотреть в эти выходные18 июля, 18:06 • 310123 просмотра
Первые билеты на "Одиссею" Нолана распроданы - за год до премьеры18 июля, 12:24 • 319028 просмотра
«Камера поцелуев» разоблачила служебный роман CEO IT-гиганта на концерте Coldplay17 июля, 17:00 • 310993 просмотра
Актуальное
Вашингтон Пост
БМ-21 «Град»
Дассо Мираж 2000
ATACMS
MIM-104 Patriot

Универсиада-2025: тхэквондист Гарбар принес Украине третье золото

Киев • УНН

 • 1586 просмотра

Артем Гарбар завоевал третью золотую медаль для Украины на Всемирной летней Универсиаде 2025 года в тхэквондо. Михаил Брудин добавил бронзу в метании диска, показав результат 60 метров 71 сантиметр.

Универсиада-2025: тхэквондист Гарбар принес Украине третье золото

Тхэквондист Артем Гарбар завоевал для Украины третью золотую медаль на Всемирной летней Универсиаде - 2025, сообщили в среду в Минмолодежьспорта, пишет УНН.

Детали

"Третье золото для Украины на FISU World Summer Games 2025", - отметили в Минмолодежьспорта.

Артем Гарбар, чемпион Универсиады-2025 по тхэквондо (ВТФ), поделился эмоциями после победы: "Я очень благодарен за то, что в меня верили. Я очень горжусь своей страной. Это третья золотая награда у нас. Я очень старался, чтобы выиграть этот бой".

Всего в шестой соревновательный день в копилке нашей сборной оказалось еще две медали.

Помимо золота, медальная коллекция сборной пополнилась бронзой. В метании диска отличился легкоатлет Михаил Брудин. Его результат - 60 метров 71 сантиметр.

"Я ехал сюда, чтобы метнуть 60 и 61, или 60 метров 20 сантиметров. Так я очень счастлив сделать этот результат - 60.71 м", - поделился впечатлениями бронзовый призер Михаил Брудин.

Тхэквондист Маненков завоевал для Украины второе золото на Универсиаде-202521.07.25, 12:39 • 12666 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

спорт
Министерство молодежи и спорта Украины
Украина
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9