Тхэквондист Маненков завоевал для Украины второе золото на Универсиаде-2025
Киев • УНН
Украинский тхэквондист Максим Маненков завоевал золотую медаль на Всемирной Летней Универсиаде в Германии в весовой категории до 58 кг. Эта победа стала седьмой медалью для Украины на соревнованиях, а Маненков признался, что его вдохновил победный бой Александра Усика.
Украинский тхэквондист завоевал золотую медаль на Всемирной Летней Универсиаде в Германии. Таким образом, Украина завоевала уже семь медалей, среди них две золотые, сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Детали
В весовой категории до 58 кг медаль завоевал тхэквондист Максим Маненков. Его коллега Кирилл Гурнов в весе до 80 кг стал бронзовым призером. В активе украинской команды уже семь наград разного достоинства
Маненков признался, что на победу его вдохновил победный бой боксера Александра Усика против Даниэля Дюбуа.
Don’t push the horses. Цель была показать, что я лучший в своей весовой на этом турнире. Это как подготовительный шаг к чемпионату мира, который состоится через два месяца
Дополнение
Студент КНУ им. Шевченко Кирилл Гурнов завоевал бронзовую медаль в тхэквондо на Универсиаде 2025 в весовой категории до 80 кг. Это шестая медаль для Украины на этих соревнованиях.
17-летняя украинская шпажистка Эмили Конрад завоевала бронзовую медаль на Всемирной летней Универсиаде 2025 в Германии.