Тхэквондист Маненков завоевал для Украины второе золото на Универсиаде-2025

Украинский тхэквондист завоевал золотую медаль на Всемирной Летней Универсиаде в Германии. Таким образом, Украина завоевала уже семь медалей, среди них две золотые, сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Детали

В весовой категории до 58 кг медаль завоевал тхэквондист Максим Маненков. Его коллега Кирилл Гурнов в весе до 80 кг стал бронзовым призером. В активе украинской команды уже семь наград разного достоинства - сообщили в Министерстве молодежи и спорта.

Маненков признался, что на победу его вдохновил победный бой боксера Александра Усика против Даниэля Дюбуа.

Don’t push the horses. Цель была показать, что я лучший в своей весовой на этом турнире. Это как подготовительный шаг к чемпионату мира, который состоится через два месяца - заявил Маненков.

Дополнение

Студент КНУ им. Шевченко Кирилл Гурнов завоевал бронзовую медаль в тхэквондо на Универсиаде 2025 в весовой категории до 80 кг. Это шестая медаль для Украины на этих соревнованиях.

17-летняя украинская шпажистка Эмили Конрад завоевала бронзовую медаль на Всемирной летней Универсиаде 2025 в Германии.