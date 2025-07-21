Тхеквондист Маненков здобув для України друге золото на Універсіаді-2025

Український тхеквондист здобув золоту медаль на Всесвітній Літній Універсіаді в Німеччині. Таким чином Україна завоювала вже сім медалей, серед них дві золоті, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Деталі

У ваговій категорії до 58 кг медаль здобув тхеквондист Максим Маненков. Його колега Кирило Гурнов у вазі до 80 кг став бронзовим призером. У здобутку української команди вже сім нагород різного гатунку - повідомили в Міністерстві молоді і спорту.

Маненков зізнався, що на перемогу його надихнув переможний бій боксера Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа.

Don’t push the horses. Ціль була показати, що я найкращий у своїй ваговій на цьому турнірі. Це як підготовчий крок до чемпіонату світу, який відбудеться через два місяці - заявив Маненков.

Доповнення

Студент КНУ ім. Шевченка Кирило Гурнов завоював бронзову медаль у тхеквондо на Універсіаді 2025 у ваговій категорії до 80 кг. Це шоста медаль для України на цих змаганнях.

17-річна українська шпажистка Емілі Конрад здобула бронзову медаль на Всесвітній літній Універсіаді 2025 у Німеччині.