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Тхеквондист Маненков здобув для України друге золото на Універсіаді-2025

Київ • УНН

 • 1538 перегляди

Український тхеквондист Максим Маненков виборов золоту медаль на Всесвітній Літній Універсіаді в Німеччині у ваговій категорії до 58 кг. Ця перемога стала сьомою медаллю для України на змаганнях, а Маненков зізнався, що його надихнув переможний бій Олександра Усика.

Тхеквондист Маненков здобув для України друге золото на Універсіаді-2025

Український тхеквондист здобув золоту медаль на Всесвітній Літній Універсіаді в Німеччині. Таким чином Україна завоювала вже сім медалей, серед них дві золоті, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Деталі

У ваговій категорії до 58 кг медаль здобув тхеквондист Максим Маненков. Його колега Кирило Гурнов у вазі до 80 кг став бронзовим призером. У здобутку української команди вже сім нагород різного гатунку

- повідомили в Міністерстві молоді і спорту.

Маненков зізнався, що на перемогу його надихнув переможний бій боксера Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа.

Don’t push the horses. Ціль була показати, що я найкращий у своїй ваговій на цьому турнірі. Це як підготовчий крок до чемпіонату світу, який відбудеться через два місяці

 - заявив Маненков.

Доповнення

Студент КНУ ім. Шевченка Кирило Гурнов завоював бронзову медаль у тхеквондо на Універсіаді 2025 у ваговій категорії до 80 кг. Це шоста медаль для України на цих змаганнях.

17-річна українська шпажистка Емілі Конрад здобула бронзову медаль на Всесвітній літній Універсіаді 2025 у Німеччині.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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