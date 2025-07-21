Тхеквондист Маненков здобув для України друге золото на Універсіаді-2025
Київ • УНН
Український тхеквондист Максим Маненков виборов золоту медаль на Всесвітній Літній Універсіаді в Німеччині у ваговій категорії до 58 кг. Ця перемога стала сьомою медаллю для України на змаганнях, а Маненков зізнався, що його надихнув переможний бій Олександра Усика.
Український тхеквондист здобув золоту медаль на Всесвітній Літній Універсіаді в Німеччині. Таким чином Україна завоювала вже сім медалей, серед них дві золоті, повідомляє УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
Деталі
У ваговій категорії до 58 кг медаль здобув тхеквондист Максим Маненков. Його колега Кирило Гурнов у вазі до 80 кг став бронзовим призером. У здобутку української команди вже сім нагород різного гатунку
Маненков зізнався, що на перемогу його надихнув переможний бій боксера Олександра Усика проти Даніеля Дюбуа.
Don’t push the horses. Ціль була показати, що я найкращий у своїй ваговій на цьому турнірі. Це як підготовчий крок до чемпіонату світу, який відбудеться через два місяці
Доповнення
Студент КНУ ім. Шевченка Кирило Гурнов завоював бронзову медаль у тхеквондо на Універсіаді 2025 у ваговій категорії до 80 кг. Це шоста медаль для України на цих змаганнях.
17-річна українська шпажистка Емілі Конрад здобула бронзову медаль на Всесвітній літній Універсіаді 2025 у Німеччині.