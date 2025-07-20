Україна здобула шосту медаль на Універсіаді 2025: "бронзу" у тхеквондо завоював студент університету Шевченка

Кирило Гурнов переміг суперників з Великої Британії та Азербайджану, у півфіналі вів бій з представником Китайського Тайбею (назва Республіки Китай, відомої як Тайвань, у всіх спортивних змаганнях).

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства молоді та спорту України.

Деталі

На всесвітній Універсіаді 2025, студент Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Кирило Гурнов став бронзовим призером у ваговій категорії до 80 кг.

На шляху до медалі переміг суперників з Великої Британії та Азербайджану, а у півфіналі поступився представнику Китайського Тайбею Джун-ї Хану — 0:2.

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