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Украина завоевала шестую медаль на Универсиаде 2025: «бронзу» в тхэквондо завоевал студент университета Шевченко

Киев • УНН

 • 256 просмотра

Студент КНУ им. Шевченко Кирилл Гурнов завоевал бронзовую медаль в тхэквондо на Универсиаде 2025 в весовой категории до 80 кг. Это шестая медаль для Украины на этих соревнованиях.

Украина завоевала шестую медаль на Универсиаде 2025: «бронзу» в тхэквондо завоевал студент университета Шевченко

Кирилл Гурнов победил соперников из Великобритании и Азербайджана, в полуфинале вел бой с представителем Китайского Тайбэя (название Республики Китай, известной как Тайвань, во всех спортивных соревнованиях).

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства молодежи и спорта Украины.

Подробности

На всемирной Универсиаде 2025 года студент Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Кирилл Гурнов стал бронзовым призером в весовой категории до 80 кг.

На пути к медали победил соперников из Великобритании и Азербайджана, а в полуфинале уступил представителю Китайского Тайбэя Джун-и Хану — 0:2.

Напомним

17-летняя украинская шпажистка Эмили Конрад завоевала бронзовую медаль на Всемирной летней Универсиаде 2025 в Германии.

Ранее сборная Украины завоевала первую золотую медаль на Всемирной Универсиаде.

Александр Усик после победы над Даниэлем Дюбуа поблагодарил Украину и военных, заявив о планах на отдых. Боксер не исключает возможности следующего боя против Тайсона Фьюри.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

спорт
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Азербайджан
Тайвань
Великобритания
Украина
Александр Усик
Tesla
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