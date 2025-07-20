Збірна України здобула перше золото на Всесвітній Універсіаді в Німеччині

Збірна України здобула першу золоту медаль на Всесвітній Універсіаді, перемігши у фіналі групових вправ з 3 мʼячами та 2 обручами. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.

Нашим художнім гімнасткам не було рівних у фіналі групових вправ з 3 мʼячами та 2 обручами. За виступ з п'ятьма стрічками дівчата отримали ще одне срібло і також стали віцечемпіонками у багатоборстві. У скарбничці синьо-жовтих вже п’ять нагород. Три з них — здобуток наших грацій - говориться у повідомленні Мінспорту.

У особистих фіналах досягнення були наступними:

• Христина Погранична показала 8-й результат у вправах з булавами;

• Поліна Городнича посіла 7-ме місце у фіналі зі стрічкою.

Альвіна Якимець, головна тренерка збірної України з художньої гімнастики, розповіла, які настанови давала дівчатам перед вирішальним виступом:

"Дуже налаштовувала дівчат на те, що вони повинні зробити все, що можуть, дуже постаратися за себе, за команду, за нашу країну", - повідомила вона.

Загалом українська збірна виборола 5 медалей на Універсіаді в Німеччині (1 золото, 3 срібні, 1 бронзова) та піднялася на 8-е місце у загальному медальному заліку.

Доповнення

17-річна українська шпажистка Емілі Конрад здобула бронзову медаль на Всесвітній літній Універсіаді 2025 у Німеччині. Анна Максименко гарантувала Україні ще одну медаль у жіночій індивідуальній шпазі, змагаючись за золото або срібло.

Україна закликала МОК та міжнародні федерації переглянути допуск росіян до Універсіади. Спортсмени брали участь у пропагандистському турнірі та пов'язані з військовими клубами.