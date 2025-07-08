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Україна закликала відсторонити "нейтральних" російських дзюдоїстів від участі у XXXII літній Всесвітній Універсіаді

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Україна закликала МОК та міжнародні федерації переглянути допуск росіян до Універсіади. Спортсмени брали участь у пропагандистському турнірі та пов'язані з військовими клубами.

Україна закликала відсторонити "нейтральних" російських дзюдоїстів від участі у XXXII літній Всесвітній Універсіаді

Національний олімпійський комітет України, Міністерство молоді та спорту України та Федерація дзюдо України закликали президентку МОК Кірсті Ковентрі, очільників Міжнародної федерації студентського спорту і Міжнародної федерації дзюдо переглянути допуск до Універсіади росіян валерія ендовицького, абрека нагучева та стефанії власової. Про це УНН повідомляє з посиланням на Мінмолодьспорту.

Деталі

Як зазначається у зверненні від України, ці росіяни брали участь у "Клубному чемпіонаті росії з дзюдо на честь 70-річчя путіна" (грозний, 2022).

На турнірі лунала пропаганда війни: символіка Z, діти в одязі з зображенням путіна, відео з військовими рф. Нагороди вручав кадиров — підсанкційний соратник путіна.

- розповіли у Мінмолодьспорту.

Крім того, уточняється, що нагучев - представник військового клубу ЦСКА, ендовицький - спортсмен охоронного клубу "Динамо".

Згідно з рекомендаціями МОК, спортсмени з нейтральним статусом не можуть підтримувати війну.

Україна закликає перевірити надані факти та вжити заходів для відсторонення згаданих спортсменів.

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В офіційному зверненні, яке підписали президент НОК України Вадим Гутцайт, Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний та президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк підтверджено незмінну позицію України: доки російські війська за підтримки білоруського режиму ведуть війну проти України, представники цих країн не мають брати участь у міжнародних змаганнях у будь-якому статусі - включно з нейтральним.

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Лілія Набока

Лілія Набока

СпортНовини Світу
Бідний Матвій Вікторович
Білорусь
Гутцайт Вадим Маркович
Україна
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