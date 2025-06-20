Україна вимагає усунути російських плавців-армійців з Чемпіонату Світу

Міністерство молоді та спорту України, Спортивний комітет України та Федерація підводного спорту та підводної діяльності України закликали керівництво Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор та Міжнародної федерації підводного спорту відсторонити російських "нейтральних" атлетів з підводного спорту від участі у ХІІ Всесвітніх іграх. про це УНН повідомляє з посиланням на Мінмолодьспорту.

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Підписанти листа вказали на порушення рекомендацій МОК про нейтралітет атлетів з країни-агресорки.

Повідомляється, що в переліку атлетів, які отримали нейтральний статус для виступів на ХІІ Всесвітніх іграх, є російські атлети з підводного спорту катерина міхайлушкіна та олексій федкін.

Українська сторона навела конкретні факти, які свідчать, що згадані атлети є членами Центрального спортивного клубу армії рф. Крім того, членом ЦСКА є тренер з підводного спорту, керівник делегації анастасія глухих.

Закликаємо розглянути та перевірити наведені факти про зазначених атлетів та вжити заходи для відсторонення російських агентів гібридного впливу, які не відповідають критеріям нейтральності, від участі у Всесвітніх іграх, що відбудуться у місті Ченду (Китайська Народна Республіка) - йдеться у зверненні.

У документі також наголошується, що Україна вкотре підтверджує свою незмінну позицію: допоки російські війська за підтримки білоруського режиму продовжують злочинну війну проти українського народу, російські та білоруські атлети мають бути відсторонені від участі у міжнародному спортивному русі у жодному статусі.

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