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Україна вимагає усунути російських плавців-армійців з Чемпіонату Світу

Київ • УНН

 • 502 перегляди

Міністерство молоді та спорту України, Спортивний комітет України та Федерація підводного спорту закликали відсторонити російських «нейтральних» атлетів катерину міхайлушкіну та олексія федкіна від участі у XII Всесвітніх іграх у Ченду, Китай. Встановлено, що згадані спортсмени та їхній тренер є членами Центрального спортивного клубу армії РФ.

Україна вимагає усунути російських плавців-армійців з Чемпіонату Світу

Міністерство молоді та спорту України, Спортивний комітет України та Федерація підводного спорту та підводної діяльності України закликали керівництво Міжнародної Асоціації Всесвітніх ігор та Міжнародної федерації підводного спорту відсторонити російських "нейтральних" атлетів з підводного спорту від участі у ХІІ Всесвітніх іграх. про це УНН повідомляє з посиланням на Мінмолодьспорту.

Деталі

Підписанти листа вказали на порушення рекомендацій МОК про нейтралітет атлетів з країни-агресорки.

Повідомляється, що в переліку атлетів, які отримали нейтральний статус для виступів на ХІІ Всесвітніх іграх, є російські атлети з підводного спорту катерина міхайлушкіна та олексій федкін.

Українська сторона навела конкретні факти, які свідчать, що згадані атлети є членами Центрального спортивного клубу армії рф. Крім того, членом ЦСКА є тренер з підводного спорту, керівник делегації анастасія глухих.

Закликаємо розглянути та перевірити наведені факти про зазначених атлетів та вжити заходи для відсторонення російських агентів гібридного впливу, які не відповідають критеріям нейтральності, від участі у Всесвітніх іграх, що відбудуться у місті Ченду (Китайська Народна Республіка)

- йдеться у зверненні.

У документі також наголошується, що Україна вкотре підтверджує свою незмінну позицію: допоки російські війська за підтримки білоруського режиму продовжують злочинну війну проти українського народу, російські та білоруські атлети мають бути відсторонені від участі у міжнародному спортивному русі у жодному статусі.

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НОК, Мінспорту та Федерація фехтування України закликали не допустити росіянку, майора зс рф та довірену особу путіна софію вєлікую, до виборів в комісію атлетів FIE. Це порушує принципи FIE та рекомендації МОК.

Україна закликає відсторонити російського спортсмена дмитра бешенця, який підтримує війну рф проти України, від участі у Всесвітніх іграх з джиу-джитсу.

Представників санного спорту рф відсторонено від змагань Олімпіади-202618.06.25, 17:30 • 2774 перегляди

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаСпорт
Білорусь
Національний олімпійський комітет
Китайська Народна Республіка
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