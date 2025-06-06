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Україна закликала МОК та Міжнародну федерацію фехтування не допустити софію вєлікую до участі в Комісії атлетів FIE

Київ • УНН

 • 24 перегляди

НОК, Мінспорту та Федерація фехтування України закликали не допустити росіянку, майора зс рф та довірену особу путіна, до виборів в комісію атлетів FIE. Це порушує принципи FIE та рекомендації МОК.

Україна закликала МОК та Міжнародну федерацію фехтування не допустити софію вєлікую до участі в Комісії атлетів FIE

Україна закликала МОК та Міжнародну федерацію фехтування не допустити росіянку софію вєлікую до участі в Комісії атлетів FIE

Національний олімпійський комітет України, Міністерство молоді та спорту та Федерація фехтування України закликали Міжнародний олімпійський комітет і Міжнародну федерацію фехтування (FIE) не допустити кандидатуру росіянки софії вєлікої до участі у виборах до Комісії атлетів FIE. Про це УНН повідомляє з посиланням на НОК України у Telegram.

Деталі

У зверненні до міжнародних спортивних організацій наголошується, що софія вєлікая - громадянка рф, майор збройних сил росії (за офіційною інформацією сайту ЦСКА).

Крім того, вона була довіреною особою російського диктатора путіна на виборах 2024 року. За критеріями МОК, така особа не може бути визнана нейтральною, не має права брати участь у міжнародному спортивному русі – тим паче претендувати на представництво інтересів атлетів світу.

- йдеться у повідомленні.

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Підписанти листа наголошують, що FIE порушує власні принципи та рекомендації МОК від 28 березня 2023 року.

Україна закликає FIE перевірити наведені у листі факти та вжити заходів, щоб не допустити участі вєлікої до участі у виборах до Комісії атлетів.

Національний олімпійський комітет України, Міністерство молоді та спорту України та Федерація фехтування України наголосили, що країни-агресорки використовують спорт не для діалогу та єдності, а як інструмент пропаганди.

Україна вкотре підтверджує свою незмінну позицію: допоки російські війська за підтримки білоруського режиму продовжують злочинну війну проти українського народу, російські та білоруські спортсмени не мають брати участь у міжнародному спортивному русі у жодному статусі

- йдеться у зверненні.

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Нагадаємо

Українські спортивні лідери звернулися до Міжнародного олімпійського комітету (МОК) та Міжнародної федерації гімнастики (FIG) із закликом зберегти санкції проти російських і білоруських атлетів й надалі не допускати їх до міжнародних змагань.

Лілія Набока

Лілія Набока

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