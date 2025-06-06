Украина призвала МОК и Международную федерацию фехтования не допустить Софию Великую к участию в Комиссии атлетов FIE

Украина призвала МОК и Международную федерацию фехтования не допустить россиянку Софию Великую к участию в Комиссии атлетов FIE

Национальный олимпийский комитет Украины, Министерство молодежи и спорта и Федерация фехтования Украины призвали Международный олимпийский комитет и Международную федерацию фехтования (FIE) не допустить кандидатуру россиянки Софии Великой к участию в выборах в Комиссию атлетов FIE. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НОК Украины в Telegram.

Детали

В обращении к международным спортивным организациям отмечается, что София Великая – гражданка РФ, майор вооруженных сил России (по официальной информации сайта ЦСКА).

Кроме того, она была доверенным лицом российского диктатора Путина на выборах 2024 года. По критериям МОК, такое лицо не может быть признано нейтральным, не имеет права участвовать в международном спортивном движении – тем более претендовать на представительство интересов атлетов мира. - говорится в сообщении.

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Подписанты письма отмечают, что FIE нарушает собственные принципы и рекомендации МОК от 28 марта 2023 года.

Украина призывает FIE проверить приведенные в письме факты и принять меры, чтобы не допустить участия Великой к участию в выборах в Комиссию атлетов.

Национальный олимпийский комитет Украины, Министерство молодежи и спорта Украины и Федерация фехтования Украины отметили, что страны-агрессоры используют спорт не для диалога и единства, а как инструмент пропаганды.

Украина в очередной раз подтверждает свою неизменную позицию: пока российские войска при поддержке белорусского режима продолжают преступную войну против украинского народа, российские и белорусские спортсмены не должны участвовать в международном спортивном движении ни в каком статусе - говорится в обращении.

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Напомним

Украинские спортивные лидеры обратились в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международную федерацию гимнастики (FIG) с призывом сохранить санкции против российских и белорусских атлетов и в дальнейшем не допускать их к международным соревнованиям.